Concurso da Guarda Municipal encerra com mais de 15 mil inscritos para 273 vagas imediatas

O prefeito Marquinhos Trad ressalta que o concurso vem suprir as vacâncias na área de segurança pública trazendo mais tranquilidade para toda a população - (Foto: Divulgação)

As inscrições para o concurso público para cargos do quadro permanente da Guarda Civil Metropolitana se encerraram na última segunda-feira (15) com 15.300 candidatos aptos a realizar a prova inscrita. São 273 vagas que vão reforçar a segurança pública de Campo Grande. O cronograma das datas atualizadas será disponibilizado no site do Instituto Selecon.

No total 24.614 preencheram o formulário, mas somente 14.459 realizaram o pagamento da inscrição se tornando apto para a próxima fase, outras 841 pessoas foram isentas da taxa. Dos 15.300 aptos 1.324 são cotista negros, 210 índios e 115 PcD.

O prefeito Marquinhos Trad ressalta que o concurso vem suprir as vacâncias na área de segurança pública trazendo mais tranquilidade para toda a população.

“Um concurso que já vem com todos os benefícios de um plano de cargos e carreiras. Um ganho muito importante para a Prefeitura que vai ter homens e mulheres trabalhando pela segurança da comunidade e para a própria comunidade que se beneficiará com isso”, diz o prefeito Marquinhos Trad.

O salário inicial é de 1.690,02 + Bolsa Alimentação no valor de R$ 294,00. Os rendimentos poderão chegar até a R$ 14 mil ao longo da carreira, depois que a prefeitura aprovou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração.

“Um concurso extremamente esperado pela área de segurança, pela comunidade como um todo, porque nós temos ampliado os serviços de segurança em Campo Grande. Temos melhorado sistematicamente todas as condições de trabalho, com entrega de uma nova frota de veículos, equipamentos de segurança, drones, com o plano de cargos, carreiras e remuneração aprovado e já sendo implantado agora com o concurso público”, frisa o secretário municipal de Gestão Agenor Mattiello.

O secretário de Segurança Pública de Campo Grande, Valério Azambuja, lembra da importância desses investimentos para melhorar o serviço prestado à população.

“Um concurso com mais de 15 mil inscrições devidamente habilitadas, investimentos de infraestrutura, de equipamentos e troca de frota. Aqueles que tiverem interesse de realmente fazerem parte da corporação da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande já vão entrar com o plano de cargos, carreiras e remuneração aprovado com todos os benefícios previstos na legislação dos servidores públicos municipais e muitas melhorias que temos conquistados ao longo dos últimos quatro anos”, diz.

A Prefeitura de Campo Grande vem investido nas bases operacionais em todas as regiões de Campo Grande, no aumento do videomonitoramento e na troca de toda a frota da Guarda Civil Metropolitana para intensificar as ações de segurança no município.

Nesta semana, a Guarda Metropolitana recebeu 8 novas viaturas, sendo 7 Duster (Renault) e 1 caminhonete L200 (Mitsubishi). Outros 21 veículos ainda serão entregues proporcionando a troca total da frota.

Além disso, foram entregues 80 coletes balísticos, 80 capas de coletes balísticos, 50 unidades de cones e cavaletes, 2 drones e diversos capacetes, escudos antitumultos, espirgadores, munições para armas de eletrocondutividade.

Os veículos e equipamentos serão distribuídos entre as Gerências do Grupo de Pronto Intervenção, Trânsito, Meio Ambiente e Patrulha Maria da Penha, atuantes nas sete regiões de Campo Grande: Centro, Bandeira, Segredo, Anhanduizinho, Lagoa, Prosa e Imbirussú.

Ainda neste ano também será implantado o projeto de ampliação do Centro Integrado de Controle Operacional, que prevê a instalação de câmeras de videomonitoramento em todas as regiões da cidade. Mais 100 câmeras serão compradas em parceria com a bancada federal, por meio de emendas parlamentares. Para auxiliar as ações de vigilância e monitoramento.