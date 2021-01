Concessão de rodovia MS-306 gera empregos e melhora tráfego na região

A concessão da rodovia MS-306 feita pelo Governo estadual já apresenta avanços na região. Além de melhorar o tráfego local, ajudando no escoamento da produção, começa também gerar empregos para os moradores das cidades de Chapadão do Sul, Cassilândia e Costa Rica.

A empresa divulgou que já neste início serão disponibilizados 250 vagas diretas e 300 indiretas de empregos e que inclusive estão em fase de contratação na região.

Há também a previsão que, ao longo do planejamento de ampliação e recuperação da via, segundo Consórcio Way-306, mais de dois mil empregos diretos e indiretos sejam criados no Estado, com os trabalhos de manutenção conservação e recuperação do pavimento, além da construção de edificações e bases operacionais.

A perspectiva de desenvolvimento econômico na região já foi mensurada no projeto elaborado pelo Governo do Estado na concepção do plano. "Um projeto pioneiro em Mato Grosso do Sul que teve desfecho vitoriosos e que agora já começamos colher os frutos, tanto no quesito das melhorias da rodovia como no fomento da economia e na geração de empregos", destacou o governador Reinaldo Azambuja.

O fomento já é sentido e comemorado pelos gestores das municípios da região. O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, afirmou que este “saldo positivo” já tem reflexo na cidade, que aumentou a geração de empregos devido as obras e atividades da nova concessionária. “Já temos um impacto positivo na contratação de pessoas no nosso município, o que ajuda a economia local, na geração de renda para população”.

Ele também citou o trabalho rápido para reduzir o número de buracos, assim como recuperação da pavimentação. “A sinalização também melhorou e vai ter novos investimentos em acostamentos, terceira pista, além de aliviar as contas do Estado para poder investir em outras rodovias e setores”.

O prefeito de Costa Rica, Cleverson Alves dos Santos, destacou que além da geração de empregos na região, ainda ajuda na criação de novas oportunidades de negócios para o município. “A MS-306 é uma rodovia de intenso tráfego de caminhões, que necessita de investimentos permanentes, por isso somos favoráveis a concessão feita pelo governo estadual”.

Ainda ponderou as melhorias nas condições de tráfego, com mais conforto aos motoristas e redução no número de acidentes. “Terá mais segurança com a instalação de um circuito fechado de televisão, além de diminuir o tempo de deslocamento e curso na manutenção dos veículos”.

Atividades

O Consórcio Way-3016, responsável por administrar a rodovia, já está realizando atividades de recuperação do pavimento, manutenção e conservação da rodovia, sinalização no trecho, implantação de dispositivos de segurança, além de início da construção das praças de pedágio e construção das bases operacionais da Polícia Militar Rodoviária (PMR) e Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan).

Segundo a empresa, em breve também estará à disposição dos motoristas o serviço de atendimento e ação de resgate, que vai dispor de socorro mecânico e médico aos usuários, além de inspeção do tráfego, combate a incêndios e apreensão de animais, por meio de veículos e equipes de profissionais especializados.

A expectativa é de ter vigilância durante 24 horas nos 219,5 quilômetros da rodovia, com dois veículos de inspeção, seis guinchos, três ambulâncias de resgate, um veículo de remoção de animais e 1 caminhão pipa para combater focos de incêndio, além de alguns veículos de apoio. As equipes ficarão em pontos estratégicos.

Concessão

O contrato de concessão da rodovia MS-306 tem previsão de investimento de R$ 1,7 bilhão na via, durante o período de 30 anos. Segundo estudos realizados, vai se reduzir o número de acidentes, além de reduzir o tempo de deslocamento dos veículos, com uma economia de 4 milhões por ano nos investimentos e manutenção da rodovia.

A MS-306 foi concedida pelo governo estadual para iniciativa privada no dia 22 de abril de 2020, onde foi escolhido o Consórcio Way 306. Além de melhorar o tráfego local e tornar a rodovia mais segura aos motoristas, reduzindo acidentes, a intenção é que o escoamento da produção agrícola seja mais ágil.