Comunidade indígena no Jardim Aeroporto recebe ação itinerante contra a Covid-19

Moradores da comunidade indígena localizada no Jardim Aeroporto recebem nesta quarta-feira (12) o atendimento itinerante da Prefeitura de Campo Grande contra o coronavírus (Covid-19) O micro-ônibus da “Blitz Covid-19” estará de 08h às 11h na Rua Itapeva, nº 925.

A ação itinerante teve inicio no dia 20 de julho e percorre as sete regiões urbanas de Campo Grande e os distritos de Anhanduí e Rochedinho, com objetivo de levar orientações sobre as medidas de prevenção ao Covid-19 e ofertar testes para detecção da doença à população.

Nesta segunda etapa da ação, iniciada na semana passada, o foco é o atendimento aos moradores das principais aldeias urbanas do Município, além de áreas de vulnerabilidade.

Até o dia 10 de agosto foram 4.218 pessoas abordadas, 5 mil máscaras distribuídas e realizados 271 testes rápidos, sendo 39 positivos.