Comper entrega veículos HB20 a 5 clientes no Hiper Center Jardim dos Estados

Cinco clientes da rede de supermercados, sorteados com veículos HB20 Sedan zero quilômetro alusivos à campanha promocional 'Natal dos Sonhos', recebera os automóveis na tarde da última sexta-feira (22), no Hiper Center Jardim dos Estados. Nas 11 lojas do Comper localizadas em Campo Grande, foram cadastrados 450 mil cupons, sendo contemplados os clientes Leandro Souto, Meire de Oliveira, Rozania Binoli, Kimiko de Freitas e Estela Santana, que foi representada por sua filha Naura Stella Matiussi.

Na prática, a cada 80 reais em compras, contendo algum produto das marcas participantes, o cliente recebia um cupom e caso a compra fosse feita pelo site ou paga por meio do cartão Vuon, três cupons eram recebidos. O sorteio comandado por Fernanda Keulla, campeã da 13ª edição do reality show Big Brother Brasil de 2013, foi realizado em 30 de dezembro.

Entre os 12 automóveis sorteados, quatro foram para clientes de Campo Grande e sete nos outros estados em que há lojas do Comper: Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina e no Distrito Federal. Um dos carros ainda foi sorteado entre os clientes dos cinco estados que fizeram as compras exclusivamente pelo site da rede de supermercados; a felizarda é Estela Santana, cliente de Campo Grande.

Para o militar Leandro Souto Quitete, 45 anos, cliente do Comper Tamandaré desde 2015, quando se mudou do Rio de Janeiro para Campo Grande, a ficha não tinha caído até o recebimento de ligação da empresa. "De início eu não acreditei, pois nunca ganhei promoção alguma. Quando a ficha caiu, a alegria foi imensa. A promoção foi muito importante em valorizar os clientes diante dos tempos difíceis em que estamos vivendo. Comecei o ano com pé direito", comemora, reforçando ser cliente Vuon card (cartão exclusivo da empresa).

Cliente do Comper desde a implantação da primeira loja, a São Francisco, na década de 80, a artista plástica Meire de Oliveira da Costa Feliz, 70 anos, costuma fazer compras no Hiper Center Jardim dos Estados, e desde que se deparou com a promoção, teve a certeza que seria uma das ganhadoras. "Quando fiquei sabendo da campanha de natal, eu disse pra mim mesma que um dos veículos seria meu e assim foi. Acreditei e um dos diversos cupons que depositei na urna da loja em que faço compras acabou sendo sorteado. Trouxe renovo em meio ao caos instaurado desde o início da pandemia do coronavírus".

Já a aposentada Estela Santana, 80 anos, que desde antes da pandemia já fazia suas compras pelo site do Comper, destaca que é cliente da rede há dez anos e que por muito tempo frequentou a loja Brilhante. "Me sinto muito emocionada e valorizada pelo Comper por meio desse sorteio. O ano de 2020 foi tomado por notícias ruins, uma situação caótica. Na minha idade receber um carro novo tem uma sensação de vitória bastante especial". Ela não pôde comparecer à entrega, mas foi representada pela filha Naura.

De acordo com Vitor Moreira, gerente nacional de marketing do Comper, "a promoção foi uma forma de nossa rede homenagear nossos clientes com esses maravilhosos presentes de natal. Ano passado foi muito difícil para todos em razão da pandemia do coronavírus e deve continuar sendo por mais tempo, então, presentear quem confia nos nossos serviços é gratificante".