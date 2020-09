Comper celebra 48 anos e premia clientes com R$ 250 mil em vales-compras

Cuidados de prevenção da covid-19 - (Fotos: Roberto Higa)

A Rede Comper de Supermercados celebra 48 anos em outubro e vai presentear os clientes com R$ 250 mil em vales-compras, sementes de ipê, além de ofertas diárias. Entre os dias 29 de setembro e 31 de outubro de 2020, a cada 100 reais em compras os clientes receberão 1 número da sorte e no caso do e-commerce 3. Os números deverão ser cadastrados no site da campanha www.aniversariocomper.com ou no app ‘Aniversário Comper 2020’.

De acordo com Vitor Moreira, gerente nacional de marketing do Comper, os 250 vales-compras de R$ 1.000,00 serão creditados no cartão da rede, que é o Vuon. Para os clientes que não tiverem o cartão será emitido um novo.

A campanha conta com vários acelerados, um deles é o Cartão Vuon; nesse caso a cada 100 reais em compras, o cliente recebe 3 números da sorte para poder cadastrar e concorrer. Outra aposta para aumentar as chances de ganhar é comprando produtos das marcas participantes, nessa dinâmica a cada 3 produtos participantes de uma mesma marca dentro da compra no valor igual ou superior a R$ 100,00 nas lojas do Supermercados Comper, o cliente recebe mais 1 número da sorte para lojas físicas e 3 para loja on-line.

Apostando na inovação e na interatividade, o Comper utilizará da estratégia de geolocalização por meio da mídia programática (Google, Youtube, Facebook e Instagram), para que uma oferta da promoção chegue no celular das pessoas que transitam próximo aos outdoors do aniversário da rede.

Tapumes adesivados com QR Code instalados em locais estratégicos e alto fluxo simularão uma prateleira de mercado. Desta maneira, para realizar uma compra, basta escanear o código dos produtos, finalizar a compra do site para que o pedido seja entregue na casa do cliente pelo sistema de delivery.

Além disso, algumas lojas estarão com beacons, uma tecnologia que une GPS e Bluetooth, tendo como recurso encaminhar sinais que se comunicam com smartphones entre 10cm e até 6 metros. Com esse recurso será possível gerar um mapa da loja com informações e ofertas exclusivas ao cliente.

De olho na sustentabilidade, a Rede Comper ainda distribuirá sementes de ipês aos clientes, funcionários e fornecedores. À medida que as árvores forem crescendo, seus donos poderão fazer postagens mencionando o Comper para que o conteúdo seja inserido nas mídias sociais da rede.

Fundação – O Comper foi fundado em 1972 no município catarinense de Itajaí. Em 1985 a rede inaugurou a loja São Francisco, primeira de Campo Grande. A rede gera mais de 2 mil empregos em Mato Grosso do Sul em um total de 5 mil postos de trabalhos diretos nos estados de Mato Grosso, Santa Catarina e no Distrito Federal em 28 lojas. O Comper faz parte do Grupo Pereira, que gera mais de 4 mil empregos em Mato Grosso do Sul e conta com mais de 14 mil funcionários espalhados pelo Brasil em 80 unidades de negócios.

Em agradecimento ao apoio dos clientes, na próxima quinta-feira (1) serão oferecidos pedaços de bolo nas 11 lojas do Comper, com início às 9h, seguindo as normas de distanciamento com muita segurança.