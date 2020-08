Como parte das ações de assistência religiosa, reeducandos recebem 4,5 mil kits de higiene pessoal

As doações também foram realizadas pela Igreja Universal, com apoio da comunidade local. - (Foto: Edemir Rodrigues)

Apesar da suspensão das atividades presenciais de assistência religiosa em tempos de pandemia, para evitar a aglomeração de pessoas, reeducandos de diferentes unidades penais de Mato Grosso do Sul receberam doações de kits de higiene e outros materiais. A entrega foi realizada por instituição religiosa cadastrada e tem como objetivo contribuir positivamente durante o cumprimento de pena.

Somente neste primeiro semestre foram doados 4.500 kits de higiene pessoal, atendendo reeducandos das cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jateí, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas.



Ao todo, foram distribuídos 4,5 mil kits de higiene pessoal em unidades penais de MS

A arrecadação foi realizada pela Igreja Universal do Reino de Deus e as entregas foram intermediadas pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), por meio da Diretoria de Assistência Penitenciária e sua Divisão de Promoção Social.

Conforme o responsável pelo programa social Universal nos Presídios (UNP) no estado, pastor Claudinei da Silva, a ação integra uma campanha nacional que tem como foco minimizar o impacto da pandemia da Covid-19 nos presídios. “Nossa intenção é atender os necessitados, independente das circunstâncias que vivemos”, explicou.

Por meio da iniciativa, já foram distribuídos 500 mil kits de higiene pessoal para a população carcerária de todo o Brasil, obedecendo as normas de segurança e rotina de cada unidade penal.

Solidariedade



Cobertores, escovas de dentes e bermudas claras também foram doadas a internos da PDIB

Além dos materiais de higiene, a Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti (PDIB) recebeu, neste mês, 50 cobertores, 200 escovas de dente, 2 fardos de papel higiênico e bermudas masculinas na cor clara. As doações também foram realizadas pela Igreja Universal, com apoio da comunidade local.

A direção do presídio, por meio do Setor Psicossocial, recebeu o material e realizou todo o processo de desinfecção necessário. A distribuição aos reeducados está sendo feita conforme a necessidade e demanda apresentada.

Já no Estabelecimento Penal Feminino de Rio Brilhante, a instituição religiosa em conjunto com os setores Jurídico e de Serviço Social, arrecadaram centenas de livros para ampliar o acervo da biblioteca da unidade. Ao todo, foram doados 132 livros de autores variados, possibilitando assim que mais custodiadas desenvolvam o hábito da leitura.

Conforme a chefe da Divisão de Promoção Social da Agepen, Marinês Savoia, estão sendo utilizadas todas as maneiras possíveis para atender as demandas dos reeducandos. “Com o apoio das instituições religiosas parceiras temos conseguido suprir as necessidades dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, mesmo durante a pandemia”, agradeceu.



Em Rio Brilhante, ação conjunta entre a direção da unidade penal feminina e a Igreja Universal realizou a arrecadação de 132 livros