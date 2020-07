Cometa "Neowise" poderá ser visto em MS até semana que vem

le deverá aparecer perto da linha do horizonte - (Foto: Reprodução)

O cometa "Neowise", que foi visto no Hemisfério Norte no início de julho, poderá ser observado no MS a partir de hoje (24) até quinta-feira da semana que vem (30). O ideal é olhar à direita do ponto onde o Sol se põe, entre o final da tarde e o início da noite. Ele deverá aparecer perto da linha do horizonte. O fenômeno vai passar novamente pelo planeta daqui a 6.800 anos.

Descoberto no final de março pelo satélite Neowise da Agência Espacial Americana (Nasa), o cometa ficou visível a olho nu em 3 de julho quando atingiu seu periélio, ponto de sua órbita mais próximo do Sol. O Neowise é um dos poucos cometas do século XXI que podem ser vistos a olho nu, segundo a Nasa.

Cometa Neowise, ou C/2020 F3, visto acima das Seven Magic Mountains, no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, em 15 de julho de 2020 Foto: David Becker/AFP

Os cometas são corpos formados por gelo, rochas e materiais orgânicos, e vêm dos confins do sistema solar: o cinturão de Kuiper, ou talvez ainda mais longe, da nuvem de Oort, que são ambas concentrações de pequenos corpos celestes. O Neowise é considerado um dos mais brilhantes das últimas décadas.

Com diversos tamanhos, os cometas têm caudas luminosas formadas por partículas de seus materiais que vão se soltando, deixando um rastro no céu e os diferenciam dos asteroides. Centenas deles, como o Halley, passam perto da Terra, mas poucos chamam atenção.