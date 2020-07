Comércio ambulante e de artesanato reabre nesta segunda em SP

As atividades serão prioritariamente individuais. - ( Foto: Divulgação/ Internet)

O comércio ambulante e de artesanato retomou as atividades nesta segunda-feira, 20, na cidade de São Paulo, após quase quatro meses de quarentena pela pandemia do novo coronavírus. Os dois setores poderão funcionar por até seis horas diárias. Os protocolos de retomada foram assinados na sexta-feira, 17, por representantes do setores e pelo prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB). Além do uso obrigatório de máscaras, também é exigido o atendimento de um cliente por vez, o distanciamento de 1,5 metro e a disponibilização de álcool em gel 70%.

Também é sugerido que apenas o permissionário e o auxiliar manuseiem os produtos à venda "sempre que possível", conforme explica material divulgado pela Prefeitura. "Não serão permitidas aglomerações de qualquer tipo, inclusive nos arredores das bancas, e os responsáveis deverão manter, inclusive, seu entorno, limpo e organizado", ressalta o texto.

Outras determinações incluem não utilizar o uniforme no trajeto até o local de trabalho, trocar a máscara utilizada no deslocamento e lavar o uniforme de trabalho diariamente. Não é recomendado que integrantes dos grupos de risco retornem às atividades presenciais.

A cidade de São Paulo está na fase amarela do Plano São Paulo, de reabertura econômica e flexibilização da quarentena no Estado. É vedada a realização de feiras livres para comércio de itens de consumo não essencial.

Cursos técnicos e aulas práticas

A Prefeitura de São Paulo também divulgou os protocolos para retomada das aulas presenciais práticas dos cursos técnicos, de graduações na área de saúde e dos cursos livres. Não está permitida a retomada da educação infantil e básica, assim como de cursos pré-vestibulares e preparatórios para concurso público. O funcionamento é limitado para até 6 horas diárias.

No caso do ensino superior, a liberação abrange atividades presenciais práticas, laboratoriais, de internato e de estágios obrigatórios dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia. As unidades de ensino deverão limitar o uso para até 35% da ocupação, enquanto a cidade estiver na fase amarela, proporção que aumentará para 50% na fase verde, com controle de acesso nas entradas.

Todas as instituições deverão intensificar a limpeza e desinfecção dos banheiros, corredores, salas de aula e outras áreas de maior fluxo de pessoas. Também é recomendado reservar um horário, preferencialmente pela manhã, para receber exclusivamente alunos dos grupos de risco do novo coronavírus. Além disso, são obrigatórios o uso de máscara em todos os espaços, o distanciamento mínimo de 1,5 metro e a oferta de álcool em gel 70%.

O novo protocolo também aponta que bebedouros somente poderão ser utilizados para encher copos e garrafas de uso individual e que o uso dos elevadores deverá ser limitado a 30% da capacidade. No caso de espaços que podem gerar filas, é necessário fazer marcações de distanciamento de dois metros.

Há, ainda, uma recomendação para a empresas permitam o trabalho home office para funcionários "que não tenham quem cuide de seus dependentes incapazes no período em que estiverem fechadas as creches, escolas ou abrigos" ou oferecer "uma solução humana e responsável ao cuidado do menor, a qual deverá ser decidida em conjunto com a mãe".

Centros de treinamento esportivo

Também está liberada a retomada das atividades nos centros de treinamento esportivos de alto rendimento da capital. Dentre as normas, está a permissão de não utilizar máscara durante atividades físicas nos treinamentos, que serão previamente agendados.

As atividades serão prioritariamente individuais. A temperatura de todos deverá ser medida nas entradas dos centros e, no caso de registro superior a 37,4%, o ingresso será vetado. Os vestiários estarão fechados, assim como é vetado banho no local, dentre outras normas.