Começa pavimentação do trecho final do terceiro acesso à UCDB

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesse sábado (14) a pavimentação do trecho final da Rua Marechal Câmara, terceiro acesso à UCDB (Universidade Católica Dom Bosco). O trecho em obras, de 820 metros, fica entre as ruas São Basílio e São Maximiliano. Atualmente, o acesso à instituição, onde estudam 10 mil alunos, é feito pela Avenida Tamandaré e Rua Cardeal Arco Verde.

O projeto contempla ainda 100 metros de asfalto que faltam para completar a pavimentação da Rua São Faustino. Esta rua (recapeada há 3 anos) começa no final da Marechal Câmara, margeia o campus da Universidade, se estende até a Avenida Tamandaré. Segundo técnicos da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), como é uma rua estreita (7,5 metros de largura), a Marechal Câmara deve ser usada principalmente para chegar à UCDB por quem mora na região do Jardim Seminário.

Complexo Seminário

A abertura deste novo acesso à UCDB integra o Complexo Seminário Etapa A. Em 2017, quando houve a retomada as obras, foi concluída a travessia sobre o Córrego Seminário e asfaltado o trecho entre a Tenente Lira e São Basílio, e parte da São Justino. A obra parou porque a empreiteira vencedora da licitação (feita em 2014) pediu rescisão de contrato.

Nesta última fase do Seminário Etapa A, estão sendo investidos R$ 7 milhões para a execução de 1,8 km de drenagem, 3,2 km de pavimentação e 3,5 km de recapeamento. Será recapeado um trecho de 700 metros da Avenida Tamandaré (entre a Presidente Roosevelt e a Rua Lateral) que ainda não recebeu novo pavimento. O restante da avenida, desde a Júlio de Castilho, foi recapeado ano passado.

Também serão recapeadas as ruas do Seminário e a Avenida Padre João Falco. Vão receber asfalto as ruas Três Marias, Benedito Pache, Avenida Rosário Congro, General Benedito Xavier, Lindóia, Monte Azul, Bonança, Indaiá, Ibiá e Itabira, localizadas nos bairros Nossa Senhora das Graças, Jardim Paradiso e Vila Marli. Esses três bairros vão receber o maior investimento em drenagem.

Os 1.830 metros de drenagem foram planejados para escoar a enxurrada que desce em alta velocidade pelas ruas Carlota de Almeida Lemos e Hanna Abdullah. Nós últimos dois anos, nos dias em que choveu 150 milímetros em duas horas, a água da chuva arrastou 992 metros de asfalto e precisou ser refeito com a utilização de 500 toneladas de massa asfáltica.

A intervenção começou pela Rua Três Marias, que circunda o Condomínio Sett Village e termina na Avenida Tamandaré, onde se estenderá por quase 1 km. Essa intervenção será o canal por onde vai escoar até o Córrego Frutuoso, a água pluvial que desce do Bairro Nossa Senhora das Graças, onde já há drenagem.

Além da Três Marias, o projeto prevê drenagem e pavimentação de ruas próximas, nas vilas Marli e Nasser, criando uma rede de drenagem no entorno e assim evitar que a enxurrada pressione a tubulação do Jardim Paradiso.