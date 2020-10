Combate intenso e chuva extinguem maioria das queimadas, mas Estado mantém vigilância da área

O controle dos incêndios foi anunciado pelo secretário Jaime Verruck, da Semagro - (Foto: Chico Ribeiro)

Com bombeiros e brigadistas ainda em combate aos focos de calor que se concentram já em menos intensidade no Pantanal, a chegada das chuvas na região eliminou a maioria dos incêndios florestais. No entanto, a força-tarefa montada pelo Governo do Estado redobra a vigilância em toda a área considerada crítica para garantir com segurança a extinção do fogo, que destruiu mais de 24% da planície pantaneira desde janeiro deste ano.

O controle dos incêndios, com a ação intensiva da Operação Pantanal e a contribuição das chuvas, foi anunciado pelo secretário Jaime Verruck, da Semagro (secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Alimentar), durante live. “São notícias que todos aguardavam, mas fica o alerta quanto à importância do monitoramento dos focos extintos, nos próximos dias, para evitarmos uma reincidência”, frisou.

Secretário Jaime Verruck agradeceu apoio do governo federal e dos estados que enviaram reforços para o combate às queimadas no MS

Relatório apresentado pelo tenente-coronel Waldemar Moreira, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, aponta registro de focos de calor no entorno de Corumbá e Ladário e nas regiões do Rio Negro e na divisa do Estado com Mato Grosso, onde choveu na tarde desta quinta-feira. As chuvas contribuíram para extinguir os incêndios no Parque Estadual de Ivinhema, onde houve combate intenso com apoio de aviões Air Tractor nos últimos dias.

Plano de ação para 2021

O secretário Jaime Verruck fez questão de agradecer e parabenizar as ações de combate e prevenção ao fogo coordenada pelo Corpo de Bombeiros do Estado e Marinha, parabenizando, em nome do governador Reinaldo Azambuja, os mais de 400 homens e mulheres que se empenharam no combate às chamas. Também agradeceu o apoio do governo federal e dos estados do Paraná e Santa Catarina e do Distrito Federal pelo envio de tropas de combate.

“A ajuda da União, com recursos financeiros e a presença da Força Nacional, e dos estados, foi fundamental para os resultados excepcionais alcançados”, afirmou o secretário. Ele observou que se fosse estimada também a área não queimada no Pantanal, e não apenas a destruída pelo fogo, “com certeza seria expressiva e demonstraria a eficácia da força-tarefa e as ações integradas por várias forças de combate no período mais crítico da estiagem extrema”.

Verruck realçou que o Governo do Estado já trabalha a formatação de um plano de trabalho preventivo de combate e controle aos focos de calor em 2021, por meio de uma força permanente com toda estrutura proposta pelo governador Reinaldo Azambuja ao ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. “Não podemos evitar o fogo, mas criando uma base com toda estrutura e ações conjuntas e eficazes certamente vamos conseguir êxito”, disse.