Comando da campanha de Biden mostra confiança em vitória - ( Foto: Estadão )

O comando da campanha à presidência dos Estados Unidos de Joe Biden mostrou confiança em uma vitória, durante entrevista coletiva nesta quarta-feira, 4. A chefe da campanha, Jen O'Malley Dillon, afirmou que, caso ele vença nos Estados em que já lidera nesta quarta-feira, será possível confirmar a vitória no Colégio Eleitoral nesta data, sem depender dos votos da Pensilvânia, que devem demorar mais para sair.

Dillon afirmou que a campanha democrata esperava uma disputa apertada, nos Estados cruciais para o processo eleitoral no país, lembrando por exemplo do bom desempenho do atual presidente entre os latinos na Flórida, sobretudo os de ascendência cubana.

Ela comentou que Biden, de qualquer modo, caminha para vencer em Michigan, Wisconsin e na Pensilvânia.

Sobre o risco de o presidente Donald Trump pedir recontagem no Wisconsin, onde o quadro é bem apertado, ela se disse tranquila e que, aconteça isso ou não, a vitória democrata nesse Estado acabará confirmada.

A chefe de campanha insistiu na garantia de que todos os votos sejam contados, em meio a ameaças de Trump de buscar judicialmente interromper o processo.

"Não estamos preocupados se ele tentar levar a eleição à Suprema Corte", comentou ela. "Nosso compromisso é defender o processo democrático, disse Bob Bauer, assessor da campanha e também presente.

Dillon ainda comentou que o ex-vice-presidente deve se dirigir ao público mais tarde nesta quarta, sem informar horário.