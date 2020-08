Com recomendação do Denatran, licenciamento anual tem novo modelo

Emitir o licenciamento anual sem precisar se deslocar a uma agência já é uma realidade dos clientes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). O documento impresso no papel comum tem a mesma validade que o modelo antigo e a partir do último dia 5, conta com os mesmos campos de observações sobre o veículo e informações do Seguro DPVAT.

As alterações seguem a Portaria 192 do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e altera a Resolução 788, sobre os requisitos para emissão do documento.

De acordo com o diretor de Veículos do Detran-MS, Arioldo Centurião Junior, a inclusão dos campos de observações irá auxiliar o cliente em caso de acidentes. “Com a extinção do documento em papel moeda, essas informações são necessárias no novo modelo para que o proprietário esteja informado em como acionar o seguro”, finaliza.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, o órgão está modernizando a cada dia os seus serviços e o licenciamento é um dos serviços que podem ser realizados de maneira totalmente digital e com segurança. “Essa é uma das facilidades que temos oferecidos aos clientes, a fim de minimizar o deslocamento desnecessário às agências, evitando assim a disseminação do coronavírus”, conclui.

Em Mato Grosso do Sul, mais de 400 mil clientes já emitiram o documento no novo formato. Clique aqui e confira o passo a passo.

Viviane Freitas, Detran-MS