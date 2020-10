Com queda na taxa de contágio, MS tem 533 casos novos de coronavírus

O boletim epidemiológico online, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quinta-feira, dia primeiro de outubro, trouxe a confirmação de 533 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 70.239, com média móvel de 544 casos novos por dia.

O boletim traz ainda o registro de queda na taxa de contágio para 1, ou seja, a cada 100 casos confirmados outros 100 serão contagiados. Segundo o Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, a meta é manter ou reduzir ainda mais essa taxa.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 201, Dourados com 71, Chapadão do Sul com 30 e Três Lagoas com 26 novos casos.

Dos 70.239 casos confirmados, 63.802 estão sem sintomas e já estão recuperados, 5.126 estão ativos, e destes 467 estão internados.

Quantos aos percentuais de ocupação, na macrorregião de Campo Grande 76% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 65%, macrorregião de Três Lagoas 41% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 70% de ocupação.

Foram registrados ainda 08 novos óbitos, passando para 1.311 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, mantendo a taxa de letalidade em 1,9% e uma média móvel de 13 pessoas mortas por dia pelo coronavírus. Brasilândia, Inocência, Itaporã, Miranda, Paranaíba, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste e Terenos registraram um óbito cada.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação