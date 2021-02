Com presença do secretário de Segurança, Conselho Superior da Polícia Civil empossa novo Delegado-Geral - Foto: Divulgação

Com a presença do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, o Conselho Superior da Polícia Civil (CSPC) empossou nesta terça-feira (23), o novo Delegado-Geral da instituição, Adriano Garcia Geraldo. A transmissão de cargo foi presidida pelo delegado Marcelo Vargas, que se aposentou esta semana.

Em seu discurso de despedida Marcelo Vargas destacou conquistas importantes ao longo da gestão, entre elas citou a criação do Grupo de Operações e Investigações (GOI), do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), bem como os bons índices alcançados, como a redução em quase 80% do número de presos nas delegacias de Mato Grosso do Sul e o esclarecimento de quase 70% homicídios registrados no Estado. “São números que colocam a nossa instituição como a melhor Polícia Civil do Brasil”, pontuou.

Vargas avalia como outro grande avanço de sua gestão a promoção funcional meritória e automática, com avaliação de desempenho individual e sem o limitador de vagas. “Na prática, isso possibilita que todos os bons policiais cheguem ao final da carreira, que é a classe especial, acabando assim com a disputa interna e a ingerência política nas promoções funcionais”, explicou.

Ao assumir oficialmente o cargo de Delegado-Geral da Polícia Civil, Adriano Garcia garantiu que está pronto para a nova missão e que pretende implementar na instituição projetos e ações de melhorias nas áreas de recursos materiais, humanos e na valorização dos policiais, como forma de melhor atender a sociedade. “Recebo um enorme legado deixado pelo Marcelo Vargas e firmo com o governador Reinaldo e com o secretário Antonio Carlos, o meu compromisso de que quando for a minha vez de entregar o cargo de Delegado-Geral, o apresentarei melhor do que encontrei”, assegurou.

Adriano aproveitou a solenidade de posse para pedir apoio aos membros do Conselho Superior da Polícia Civil e dos integrantes de todas as carreiras da instituição. “Conto indistintamente com cada um dos senhores, pois polícia não se faz sozinho e o envolvimento, dedicação e empenho de todos é de suma importância para o sucesso e engrandecimento da nossa respeitada instituição policial”.

O secretário de Justiça e Segurança Pública agradeceu Marcelo Vargas pelo trabalho realizado na Polícia Civil e pediu ao novo Delegado-Geral continuidade nas ações. “Em nome do governador Reinaldo agradecemos o Marcelo pelo excelente trabalho que colocou a Polícia Civil em destaque nacional. Ao Adriano, que tem capacidade técnica e neste momento recebe a casa organizada, com novas viaturas, equipes fantásticas e mais policiais, desejamos sorte e sabedoria para dar continuidade nas ações e temos certeza que fará uma excelente gestão”, frisou Videira.

Sobre o novo Delegado Geral

Filho de policiais Leonardo Geraldo e Maria Aparecida Garcia Geraldo, Adriano Garcia Geraldo é natural de Andradina (SP). É divorciado e pai da Letícia Zampieri Geraldo.

Graduado em direito e pós-graduado em Direito Penal, Direito Processual Penal e com MBA em Gestão em Saúde, o novo Delegado-Geral começou a carreira na Polícia Civil de São Paulo em 1992, sendo lotado na Delegacia de Polícia Civil de Mirandópolis, onde trabalhou por 7 anos. Em 1º de novembro de 1999 foi nomeado delegado da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Trabalhou na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), na 1ª, 2ª e 3ª Delegacias de Campo Grande. Foi delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e por 5 anos respondeu pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon)

Adriano também foi Diretor do Departamento de Polícia Especializada (DPE), Departamento de Polícia do Interior (DPI), Ouvidor-Geral da Polícia Civil e desde fevereiro de 2017 era Delegado-Geral Adjunto.

Foi secretário e tesoureiro da Associação dos Delegados de Polícia Civil de MS (Adepol), diretor de relações sociais e tesoureiro da Adepol BR (nacional). Atualmente Garcia é Conselheiro Titular da Unisaúde MS, vice-presidente da Adepol BR região Centro-Oeste.