Com patrocínio do IEL, livro "Marco da Inovação" será lançado quarta-feira por meio de live

Lançamento do livro "Marco da Inovação" do autor Carlos Henrique dos Santos Pereira - (Foto: Reprodução)

A tradicional noite de autógrafos será um pouco diferente no lançamento do livro “Marco da Inovação” do autor Carlos Henrique dos Santos Pereira, que tem patrocínio do IEL e será realizado na próxima quarta-feira (03/04). A obra será apresentada oficialmente durante uma live às 19 horas e será transmitida pela página https://app.neoidea.com.br/marcodainovacao. Durante o evento, o público vai poder adquirir o livro por meio de um QR Code disponível na tela, fazer o pedido e deixar o nome e endereço para entrega, a obra será entregue em poucos dias, autografada pelo autor, no conforto de casa.

Na avaliação do superintendente do IEL, Silvio Marães, a iniciativa de apoiar Carlos Henrique dos Santos Pereira no projeto do livro é uma amostra prática do compromisso do Instituto com o desenvolvimento econômico-social do Mato Grosso do Sul. “Ao Carlos Henrique, cuja iniciativa foi além da ideia, meus parabéns. Seu livro, com certeza, é um norte importante nos aspectos científico, tecnológico e de inovação” parabenizou.

Com uma visão empreendedora e prática sobre inovação, Carlos Henrique dos Santos Pereira traz em seu livro uma análise jurídica com comentários sobre tópicos do Decreto Regulamentador e legislação acessória, explicando as leis e processos sobre a melhor utilização dos instrumentos de estimulo à inovação.

“O livro, a princípio, tinha o objetivo de explicar processos jurídicos, falar sobre as leis da inovação, mas no decorrer das pesquisas percebi que ele foi além, a obra fala com o empresário, com o criador, o empreendedor e vai simplificar muito o entendimento do público sobre a inovação e os processos até realizar um grande projeto por exemplo”, reforça Santos Pereira.

Sobre o autor

Carlos Henrique dos Santos Pereira nasceu em Campo Grande, é advogado e foi tabelião de Notas e Oficial de Registro Civil por 22 anos. O autor já passou pela Câmara Municipal de Campo Grande como vereador, foi secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, presidente do Departamento de Trânsito do Estado de MS e secretário-chefe da Casa Civil do Estado de MS. Atualmente é Ceo de empresa de inovação na área da educação e da saúde.