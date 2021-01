Com parceria entre Governo, DSEI e municípios, vacinação de indígenas deve ser concluída em 30 dias - (Foto: Divulgação)

A campanha de vacinação na população indígena avança em Mato Grosso do Sul, por meio de parceria entre o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), com 26% da população vacinável imunizada até a noite de segunda-feira (25) e a previsão de 100% vacinada num prazo de 30 dias.

Os números foram apresentados em reunião realizada nesta terça-feira (26) na sede do DSEI, entre o coordenador do órgão, coronel Joe Saccenti Júnior, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, a secretária estadual adjunta Cristhinne Maymone, secretárias municipais de Saúde dos municípios de Brasilândia, Douradina e Aquidauana, e técnicos da área.

O encontro foi solicitado pelo secretário Geraldo Resende, com o objetivo de reforçar as parcerias e buscar uma melhor comunicação entre as equipes de alguns municípios. A principal questão envolvia a retirada das doses das vacinas destinadas aos indígenas que estavam em poder dos municípios, por parte de coordenadores de alguns polos do DSEI, com a resistência até de prefeitos que receavam pela falta de condições de conservação dos imunobiológicos em algumas aldeias.

O coordenador do DSEI, coronel Joe Saccenti Júnior, apresentou as normativas constantes da ADPF 709 (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), emitido pelo STF (Supremo Tribunal Federal), especificamente em relação à campanha de vacinação na população indígena

A necessidade de que o Estado, municípios e o DSEI trabalhem conjuntamente para que o PNI (Plano Nacional de Imunizações) seja concretizado foi evidenciada em todas as falas dos presentes. Na oportunidade, foi feita uma ligação telefônica ao secretário da SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena), Robson Santos Silva, na qual foi ratificado o desejo de estreitamento de laços das parcerias. Segundo o secretário Geraldo Resende, todas as questões e dúvidas dos gestores municipais foram encaminhadas com o objetivo de vacinar 100% da população indígena priorizada na campanha contra a Covid-19.

“Avançamos muito, superamos muitas questões e ficamos muito felizes em saber que apesar das dificuldades, 26%, de um total de 48.500 indígenas já foram vacinados, e 100% desse público-alvo deverá estar imunizado em 30 dias, o que demonstra que não há atrasos, conforme era preocupação antes desse encontro”, salientando que “Mato Grosso do Sul foi exemplo na distribuição das doses para todos os municípios e vai continuar sendo referência na aplicação das doses em toda a sua população”.