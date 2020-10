Com onda de calor, Inmet faz alerta vermelho para risco de hipertermia

Altas temperaturas continuam a bater recordes na capital paulistana - (Foto: Tiago Queiroz/Estadão)

A onda de calor intenso que persiste em algumas regiões do Brasil fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta vermelho para cidades de Centro-Oeste, Sudeste e Tocantins. O sinal de atenção para grande perigo deve durar até a próxima sexta-feira e o risco potencial, segundo a instituição, é de morte por hipertermia.

Nesta terça-feira, 6, também foi criado o alerta de perigo para baixa umidade relativa do ar, que varia entre 20% e 12%. Há risco de incêndios florestais nas áreas afetadas e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Esse alerta foi emitido para os seguintes Estados: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins.

Entende-se por hipertermia a elevação da temperatura corporal central acima de 40ºC, embora um aumento superior a 37ºC já cause sinais de desconforto. Essa condição pode ocorrer quando o corpo produz (no caso de febre) ou absorve mais calor do que consegue eliminar para o ambiente, o que pode levar a alterações no estado mental, comprometimento de órgãos e risco de morte.

Os sintomas mais comuns são mudanças no estado mental, fadiga, náuseas, vômitos e perda de consciência. O recomendado é manter a hidratação constante das vias aéreas, ingerir bastante água, não ficar exposto ao sol no período mais crítico, entre 10 e 16 horas, além de evitar a prática de atividade física. Exercícios intensos também podem levar ao que se conhece por hipertermia induzida por esforço. Em casos mais graves, a condição é uma emergência médica que precisa de tratamento imediato.

Segundo o Inmet, o alerta em grau máximo (grande perigo) foi necessário porque as temperaturas nas regiões afetadas estão 5ºC acima da média por mais de cinco dias. Quando o alerta é de perigo, isso significa que a temperatura ficou 5ºC acima da média de três a cinco dias. A instituição orienta que as pessoas busquem instruções sobre a situação com a Defesa Civil (telefone 199).

A instituição orienta que as pessoas busquem instruções sobre esse período com a Defesa Civil (telefone 199). No Estado de São Paulo, o órgão emitiu um alerta de calor intenso ao longo desta semana, com sensação térmica que pode variar entre 40°C e 45°C. Há risco de desidratação e doenças respiratórias.

Confira a seguir as regiões que estão em alerta vermelho para calor intenso, segundo o Inmet:

Distrito Federal

Mato Grosso

Centro-sul mato-grossense

Nordeste mato-grossense

Norte mato-grossense

Sudeste mato-grossense

Sudoeste mato-grossense

Mato Grosso do Sul

Sul e Sudoeste do sul-mato-grossense

Pantanal sul-mato-grossense

Centro Norte sul-mato-grossense

Leste Sul-Mato-Grossense

Goiás

Centro Goiano

Leste Goiano

Sul Goiano

Norte Goiano

Noroeste Goiano

São Paulo

Campinas

Bauru/Araraquara/Piracicaba

Ribeirão Preto

Araçatuba/São José Do Rio Preto

Presidente Prudente/Marília/Assis

Minas Gerais

TriÂngulo Mineiro

Alto Paranaíba

Tocantins

Sudeste Tocantinense

Sul Tocantinense

Oeste Tocantinense