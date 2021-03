Com obras em vias urbanas, governo ajuda prefeituras a fazer entregas à população

Obra de asfalto em Corumbá - (Foto: Chico Ribeiro)

Com investimentos e obras nas vias urbanas dos municípios, o Governo do Estado ajuda os prefeitos a fazer entregas à população no momento de dificuldades financeiras e pandemia do coronavírus. Entre as frentes de trabalho se destacam as pavimentações, recapeamentos de ruas e drenagem nos bairros e área central.

O governador Reinaldo Azambuja desde o início do mandato revelou que iria investir em obras de infraestrutura nos 79 municípios, de forma apartidária, para que as diferentes regiões e polos econômicos fossem contemplados.

“Uma das características do nosso Governo é o municipalismo. Realizamos o Governo Presente para ouvir os prefeitos e lideranças de todas as cidades. Assim definimos o pacote de obras, seguindo a vontade dos municípios, sem cor partidária, apenas ficando do lado da população”, afirmou o governador.

Desde 2015 já foram investidos R$ 1 bilhão em obras de infraestrutura urbana e saneamento nos 79 municípios. As frentes de trabalho seguem por todas as regiões, e fazem parte do pacote de obras definido até o final de 2022.

“Esses investimentos melhoram a vida do cidadão e trazem desenvolvimento ao município. Estamos mantendo as obras essenciais em todas as regiões, para melhoria da infraestrutura dos municípios. Esta é uma missão que nos foi dada pelo governador desde o início da gestão”, disse o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel.

Recursos escassos e ajuda crucial

Secretário adjunto de Infraestrutura, Pedro Caravina (Foto: Chico Ribeiro)

O secretário adjunto de Infraestrutura, Pedro Caravina, que é ex-presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), destacou que os prefeitos possuem muitas dificuldades para investir na infraestrutura das cidades, já que os recursos próprios são usados para custeio da máquina.

“Senão fosse esta mão amiga do Estado, esta forma municipalista de administrar, com o governador sabendo a importância de fortalecer os municípios, a maioria dos prefeitos não teria condições de melhorar sua malha viária”, descreveu.

Caravina ponderou que a ajuda do governo foi “crucial” para as entregas à população. “Estes investimentos melhoraram o tráfego, as vias urbanas e a qualidade de vida das pessoas. Só foi possível melhorar estas condições com as obras do Estado”.

O atual presidente da Assomasul, Valdir Couto de Souza Júnior, ressaltou que esta ajuda do Estado é muito importante neste momento de pandemia, onde os prefeitos estão focados no combate ao vírus e nas ações de saúde pública.

“Além de auxiliar na área de infraestrutura, estas obras ajudam na geração de empregos, movimenta o comércio, contribuindo para economia local, além de dar melhores condições para as vias públicas nos bairros e área central”, pontuou.

Valdir Couto lembrou que na cidade de Nioaque, onde ele é prefeito, existem três frentes de trabalho do governo em vias urbanas, além da obra de acesso ao frigorífico BXB. “Também estamos sendo contemplados, em obras que ajudam e contribuem com o desenvolvimento local”.

Vias urbanas e bairros

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, elogiou a parceria com o governo e destacou que esta ajuda é fundamental para infraestrutura da cidade. “Temos uma demanda muito grande de obras em vários pontos da cidade, sem este suporte do governo, apenas com recursos municipais, levaríamos muito tempo para entregar as melhorias que a cidade necessita”.

O governo desenvolve na cidade uma série de obras em vias urbanas, entre elas do quadrilátero da área central, que se trata de uma revitalização de mais de 8 ruas, com quase 60 vias transversais. Os custos giram são superiores a R$ 23 milhões. “Agradeço o apoio e o cuidado com que o governador Reinaldo Azambuja está tendo com Dourados", reforçou o prefeito.

Já em Corumbá o prefeito Marcelo Iunes citou várias obras feitas pelo Estado, inclusive projetos que estão em andamento. “Foram atendidos pleitos antigos, como a drenagem e pavimento do bairro Padre Ernesto Sassida. Agora o governo estadual mantem os serviços no bairro Universitário. São R$ 10 milhões investidos, que vai acabar com o problema de alagamento no local”.

Prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes (Foto: Chico Ribeiro)

Iunes afirmou que o governador tem sido um “grande aliado” dos municípios. “A parceria do Governo do Estado é fundamental para os corumbaenses. Ao longo desses pouco mais de 5 anos, são centenas de vias recapeadas e quilômetros de drenagem e a implantação de rede de esgoto realizados em nossa região”.

Ângelo Guerreiro, prefeito de Três Lagoas, também citou os investimentos do Estado em diferentes setores, como no saneamento básico da cidade. “O Governo do Estado, através da Sanesul, está fazendo esgoto por toda a Cidade. Vamos chegar a quase 100 por cento de saneamento básico em pouco tempo”.

Sobre a continuidade das ações, Caravina garantiu que as obras no setor vão prosseguir em pleno vapor. “A determinação do governador é que nós continuemos apoiando os municípios, levando as melhorias para cada cidade, independente da cor partidária ou de quem seja o gestor”.

Foto destaque: Edemir Rodrigues