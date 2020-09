Com novas normativas do Ministério da Saúde, Estado confirma 2.258 novos casos de Covid

Um novo recorde de casos confirmados de Covid-19 foi registrado em Mato Grosso do Sul. No boletim epidemiológico apresentado nesta sexta-feira (11) a Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou mais 2.258 casos do novo coronavírus nos municípios. Esse acréscimo representa um aumento de 4% no total de infectados que está em 58.304.

A explicação para o número expressivo de positivos em apenas 24 horas está na nova normativa estabelecida pelo Ministério da Saúde, que ampliou os critérios de classificação dos casos de Covid, e além do critério de confirmação laboratorial os Estados passam a utilizar os critérios: clínico, clínico epidemiológico e clínico de imagem.

“Ao longo desses últimos três dias estamos conversando sobre isso. São novas normativas que vão valer para todo Brasil. Os municípios começaram a fazer a inserção e o encerramento dos casos. Isso traz clareza e transparência aos dados”, destaca a secretária-adjunta da SES, Christine Maymone.

As cinco cidades com mais casos nesta sexta-feira foram: Campo Grande (+1.631), Corumbá (+90), Juti (+87), Dourados (+55), Três Lagoas (+35). Com a alta nos indicadores de casos positivos elevou a média móvel para 842,5 casos por dia na última semana.

O número de vidas perdidas para a doença foram 11 nas últimas 24 horas, elevando o total de mortes pela doença no Estado a 1.035. A taxa de letalidade, tanto no Estado quanto na Capital está em 1,8%.

Para conferir o boletim epidemiológico detalhado faça o download aqui .

Isolamento social

A taxa de isolamento social mapeada em Mato Grosso do Sul foi de 34,8% nesta quinta-feira (10). Já a média de pessoas que permaneceu dentro do perímetro residencial em Campo Grande foi de 33,6%. Nos municípios do interior do Estado os índices vão de 25,9% em Jateí a 50% em Novo Horizonte do Sul. Confira aqui a relação completa de cidades e suas respectivas taxas de isolamento.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Andréa Barros (Fotos Públicas)