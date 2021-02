Estado já soma mais de R$ 350 milhões de investimentos na infraestrutura de Dourados

Os valores empregados pela gestão de Reinaldo Azambuja, considerando todas as áreas, ultrapassam R$ 1 bi - (Fotos: Edemir Rodrigues)

Entre muitos projetos de investimentos para a segunda maior cidade do Estado, Dourados conta com quatro frentes de obras do Governo do Estado que já somam mais de R$ 350 milhões em infraestrutura. Os projetos em andamento contemplam diferentes setores, como saúde, segurança, saneamento básico, além das rodovias e vias urbanas.

Na soma dos aportes em todas as áreas, já foi direcionado mais de R$ 1 bilhão a Dourados nestes sete anos e dois meses da gestão do governador Reinaldo Azambuja, mostrando dedicação e preocupação com a região, que é um importante polo econômico de Mato Grosso do Sul.

Ao longo deste período várias obras foram concluídas com sucesso no município, entre elas os prédios da Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM) e Centro de Educação Profissional, assim como revitalização da Praça Antônio Alves Duarte e investimento efetivo na pavimentação de vias públicas, em diferentes bairros e área central da cidade.

Outra preocupação do governo foi melhorar acessos e trechos de rodovias em torno da cidade, para melhorar o tráfego local e ajudar no escoamento da produção. “Essas obras foram pedidas pelas lideranças da cidade dentro do programa Governo Presente, com a intenção de investir e levar desenvolvimento ao município”, descreveu o governador Reinaldo Azambuja.

Rodovias

Junto com os investimentos permanentes em diferentes setores, o governo estadual segue com obras em andamento no município para gerar desenvolvimento, melhorar a vida da população e alavancar a economia local. Uma das apostas é facilitar o escoamento da produção e tráfego dos moradores em importantes vias de acesso.

Entre elas está a pavimentação de 7,1 km da rodovia MS-162, que vai dar acesso ao Aeroporto Municipal. A obra foi lançada em outubro do ano passado pelo governador, com investimento de R$ 12,7 milhões e previsão de entrega em junho deste ano. No local as máquinas seguem em pleno vapor e a intenção é dobrar a equipe para adiantar os trabalhos.

“Tivemos muitas dificuldades em função das chuvas intensas em janeiro, por isso até o momento concluímos um 1 km de pavimentação deste trecho, mas nossa intenção é aumentar a equipe de 60 para 140 pessoas”, explicou o gerente de obras, Thiago Gonçalves.

Ele ressaltou que o acesso ainda vai interligar a região em via para Ponta Porã, contribuindo com o escoamento do setor agrícola local. “Será um ganho importante aos produtores e também a população com o novo acesso”, ressaltou ele.

Outra obra que gera expectativa é a modernização de um trecho de 7,3 km da rodovia MS-156, que vai até o núcleo industrial da cidade, com custo de R$ 25,2 milhões. Mais uma forma de interligar pontos importantes da economia de Dourados. Os comerciantes e motoristas que passam pela via descreveram as vantagens destes investimentos.

“Vai nos ajudar bastante para deixar o trânsito fluir melhor, pois na época de safra o movimento fica muito intenso. Agora estes novos investimentos vão favorecer o nosso trabalho”, afirmou o motorista agropecuário Gabriel Felipe, de 26 anos.

Mesma percepção do motorista de carreta, Claudinei de Araújo, 57, que usa a rodovia para levar suas cargas. “Vai dar mais alívio neste trânsito, que fica muito cheio no final da tarde, tendo agora esta modernização da rodovia irá nos ajudar muito no trecho”.

João Bandeira, 44, que trabalha como mecânico nas margens da rodovia, também espera um trânsito mais seguro para quem trafega pelo local. “Já presenciei vários acidentes por aqui e estes investimentos do governo vão melhorar a rodovia e o acesso local. Vai ser bom para todo mundo”, descreveu.

As duas obras do Governo estadual nas rodovias MS-162 (acesso ao Aeroporto) e MS-156 (acesso ao núcleo industrial) foram lançadas em outubro do ano passado pelo governador e juntas correspondem a um investimento de mais de R$ 38 milhões.

Vias públicas

Além de novos acessos rodoviários, o governo também tem uma série de obras para melhorar as vias públicas da cidade, com recapeamento, drenagem e modernização de ruas tanto na área central, como nos bairros. Entre elas está a revitalização do quadrilátero central, com mais de 8 ruas, que possuem quase 60 vias transversais. Os custos são superiores a R$ 23 milhões.

Em um dos pontos entre as avenidas Weimar Gonçalves e Marcelina Pires, os comerciantes esperam que as melhorias alavanquem os negócios. “Vai aumentar a lateral e assim o trânsito vai fluir melhor, o que ajuda na rotatividade dos clientes e melhorias para o comércio”, disse o empresário João Botelho, que tem uma loja na esquina da via pública.

Mesmo pensamento de Lincon Macedo, 37, proprietário de uma loja de chaves. “Vai melhorar o trânsito e assim ajuda a ter mais clientes parando para comprar, com a via mais moderna e com tamanho maior, principalmente nos horários de pico”, observou.

O taxista Hélio Lima, 71, que circula muito na área central, espera que as obras deixem o trânsito mais ágil e eficiente aos motoristas. “Já tenho 38 anos que trabalho de taxi por aqui e sempre estes ajustes e melhorias ajudam na circulação dos veículos, porque existem horários que o trânsito fica pesado”, ressaltou.

A obra no quadrilátero central lançada em novembro do ano passado foi dividida em quatro setores, e vão dispor de uma série de melhorias como restauração funcional do pavimento, drenagem de águas pluviais, sinalização viária, calçamento e acessibilidade das vias.

Entre as ruas contempladas está a Aquidauana, Hilda Duarte, Ponta Porã, Barão do Rio Branco, Brasil, Joaquim Teixeira Alves, Firmino de Matos, Floriano Peixoto e as avenidas Weimar Gonçalves Torres e Marcelino Pires. A previsão da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) é que todas as vias estejam revitalizadas em um prazo de 45 meses.

Obras em andamento

Outros setores seguem com obras em andamento na cidade, entre eles a área da saúde, que tem como expectativa a construção do Hospital Regional de Dourados. A unidade já está com 27,5% da obra concluída, tendo a previsão de estar pronta para população em novembro deste ano. O investimento é superior a R$ 38,4 milhões.

A segurança pública também dispõe de projeto arrojado, que é a construção da nova sede do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que trata de um investimento de R$ 5,1 milhões com recursos próprios do Estado. A obra lançada em setembro já tem 16,51% dos seus trabalhos concluídos, com previsão de ser entregue em agosto de 2022.

Os investimentos seguem em áreas importantes, como saneamento básico. Continuam em andamento obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade, que somadas ultrapassam R$ 60 milhões, assim como pavimentação e drenagem do acesso a região norte e ponte de concreto sobre o Córrego Laranja Doce, que faz divisa da cidade com Douradina, no valor de R$ 2,2 milhões.

Estas obras foram escolhidas após a realização do programa “Governo Presente”, onde o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) percorreu todas as regiões do Estado, para ouvir as principais demandas e prioridades de cada município e assim elaborar seu pacote de obras até 2022.

“É gratificante para nosso governo realizar obras que atendem diretamente o cidadão sul-mato-grossense, levando infraestrutura e encurtando distâncias entre os polos de produção, atraindo novos investidores e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado”, descreveu o governador.