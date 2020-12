Com mais de R$ 3 milhões já negociados, Campanha Nome Limpo da ACICG termina na próxima sexta-feira

Atendimento é feito tomando cuidado de prevenção ao covid-19 - (Foto: Divulgação)

Encerra na próxima sexta-feira (11/12), a 15ª edição da campanha de recuperação de crédito Nome Limpo, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG). Iniciada no dia 9 de novembro, a ação já negociou mais de R$ 3 milhões e atendeu cerca de 1,2 mil consumidores interessados em quitar suas dívidas.

A estimativa inicial da entidade era negociar R$ 2 milhões no total e o volume já ultrapassou a meta em 50%. “Nós orientamos as empresas participantes a oferecerem condições diferenciadas aos seus consumidores para facilitar a quitação da dívida, como exemplo a redução de juros, redução de multas e um parcelamento prolongado desse débito. Em um ano de muitos desafios, esse resultado sinaliza que os campo-grandenses querem começar 2021 sem dívidas, o que beneficia muito a economia da nossa Capital”, esclarece a gerente de negócios da ACICG, Letícia Ribeiro, responsável pela campanha.

Na última semana, a negociação ocorrerá exclusivamente com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e o atendimento será mediante agendamento prévio pelo telefone (67) 3312-5063 ou 9.9846-3135 (whatsapp). Os clientes inadimplentes, ainda que não tenham recebido o convite para participar da campanha, podem entrar em contato com a Associação Comercial para marcar um atendimento com a empresa, que ocorrerá na modalidade online. Esta edição do evento também conta com o apoio de conciliadores capacitados pelo Tribunal de Justiça (TJMS), que estão participando por vídeo-chamada, para a realização das negociações de débitos através de conciliação.

Além da UCDB, participaram da 15ª edição da campanha de recuperação de crédito Nome Limpo as empresas Energisa, Lojas Analu, Pax Real, faculdade Insted, Toque de Seda Enxovais e MS distribuições oferecendo oportunidades diferenciadas de quitação de dívidas.

Além do público participante da Campanha, a Associação Comercial também registrou o número de consultas no SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) nesse período: cerca de 4,5 mil pessoas procuraram pelo serviço para verificar se possuíam alguma negativação.

Histórico

Ao longo de suas 14 edições, a campanha já recuperou mais de R$300 milhões para as empresas participantes. A campanha de recuperação de crédito possibilita às empresas o recebimento e regularização dos créditos perdidos, a reativação de clientes antigos e, ainda, contribui para o aquecimento do mercado para as compras de Natal. “Esses fatores somados ao desejo das pessoas de regularizarem sua situação financeira, e à liberação do 13º salário gera excelentes resultados fazendo com o que o dinheiro volte a circular na economia local”, finaliza a gerente de negócios da ACICG, Letícia Ribeiro.