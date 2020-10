Com mais da metade da pavimentação da MS-379 concluída, Aral Moreira conta com R$ 166 milhões de investimento

Na fronteira com o Paraguai, Aral Moreira tem recebido investimentos estruturantes do Governo de Mato Grosso do Sul, com destaque para a pavimentação dos 42,5 quilômetros da MS-379, que vai de Laguna Carapã ao Posto Taji.

Muito utilizada para o escoamento de safra da região, a rodovia já está 58,36% pavimentada. Na divisa com Laguna Caarapã, a MS-379 também recebeu uma ponte de concreto de 60 metros sobre o rio Guaimbé, no ano de 2015.

São R$ 166,39 milhões de investimentos nas mais diversas áreas. Uma das novidades é a assinatura em agosto deste ano da ordem de serviço para o asfaltamento e drenagem do bairro Vila Barbosa por meio do programa Governo Presente, que percorreu todas as regiões para fazer um diagnósticos das principais demandas da população.

Para o governador Reinaldo Azambuja, os investimentos em Aral Moreira e em outros municípios são resultado de uma união de esforços e de um trabalho de austeridade. “Fizemos um governo responsável, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzimos os gastos com o próprio governo para investir no bem estar da população, fizemos as reformas e enfrentamos crises sem deixar de honrar nossos compromissos. Isso nos permitiu manter os investimentos nas áreas prioritárias e lançar o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, contou.

Outros destaques em Aral Moreira são a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, pavimentação e drenagem de outras ruas e a restauração com revestimento primário da rodovia MS-165, do entroncamento da MS-286 à Aral Moreira. Na área da habitação, são 292 moradias entregues desde 2015 e foram contratados 40 lotes urbanizados, que estão em execução. Isso tudo sem contar as reformas e melhorias das escolas e os investimentos em saúde e segurança pública.

Paulo Fernandes, Subcom

Fotos: Saul Schramm