Com mais 24 óbitos, MS contabiliza 3.374 mortes por Coronavírus

O Boletim Epidemiológico da Covid-19 publicado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nessa quarta-feira (03), traz mais 24 óbitos em Mato Grosso do Sul. Conforme o levantamento, somente entre segunda (01.03) e terça-feira (02.03) foram registradas 16 vítimas fatais. As outras mortes ocorreram nos últimos dias de fevereiro (24, 25, 26 e 27). Com esses números, o Estado já totaliza, desde o início da pandemia, 3.374 óbitos por causa da doença.

A quantidade de casos confirmados também aumentou e foram 1.012 entre ontem e hoje. São 661 vítimas hospitalizadas no Estado, segundo o Boletim Epidemiológico.

Diante do panorama de ocupação de leitos no Estado, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirmou, durante a live dessa quarta-feira, que a SES está trabalhando para conquistar novos leitos que possam atender às quatro macrorregiões do Estado.

“Esperamos superar todos os contratempos para vencer a guerra contra a Covid-19. Com a taxa de ocupação de leitos em quase 100%, estamos fazendo todo o esforço para conquistar novos leitos”, disse Resende.

Conforme o secretário, a sexta remessa de vacinas Coronavac, do Instituto Butantan, com 27.800 doses, chegou na manhã dessa quarta-feira. “Recebemos hoje a sexta remessa de doses. A única forma possível de vencermos a guerra é imunizar a nossa gente”, ressaltou.

Do total de internados, Mato Grosso do Sul tem 661pessoas hospitalizadas. Em leitos clínicos públicos estão 348 pessoas e outros 122 pacientes estão em leitos privados, totalizando 348 leitos clínicos.

Já os casos mais graves, que exigem internações em leitos de UTI, somam hoje 313 internados, sendo 244 pacientes em leitos públicos e 69 na rede privada.

Luciana Brazil, Subcom

Foto: Saul Schramm