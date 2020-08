Com mais 17 óbitos confirmados, Estado chega a 800 mortes por Covid

Na última atualização, o total de vidas brasileiras perdidas por Covid estava em 117.665. - (Foto: Saul Schramm)

O boletim epidemiológico do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul apresentado nesta quinta-feira (27) indica um aumento de 2% no número de infectados. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 904 casos de Covid em 55 municípios. As cinco cidades com mais confirmações são: Campo Grande (+340), Corumbá (+95), Dourados (+65), Nova Alvorada do Sul (+58) e Sidrolândia (+33).

O número de mortes em decorrência da doença também subiu. Conforme dados apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) foram confirmados mais 17 óbitos no Estado, sendo 11 deles em Campo Grande, três em Corumbá, um em Ladário, um em Chapadão do Sul e um em Mundo Novo. Com a atualização, chega a 800 o número de vidas perdidas pela Covid no Estado. A taxa de letalidade está em 1,7%. O boletim detalhado pode ser conferido aqui .

A universidade americana Johns Hopkins divulgou ontem (26) um estudo que aponta que o Brasil superou os Estados Unidos em número de mortes causadas pelo novo coronavírus para cada 100 mil habitantes. Nesta quarta-feira completou seis meses do primeiro caso positivo de Covid no Brasil. Na última atualização, o total de vidas brasileiras perdidas por Covid estava em 117.665.

Isolamento social

No quesito isolamento social a quarta-feira (26) foi um dia atípico. Tanto Mato Grosso do Sul quanto a Capital do Estado, lideram os rankings que medem a taxa de pessoas que se mantiveram em casa. Embora sejam as melhores taxas mapeadas para o dia no País, os índices seguem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que é de 70%. Mato Grosso do Sul registrou taxa de 41,5%, e a Capital 42,9%. Confira aqui as taxas de isolamento nos municípios do Estado.