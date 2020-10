Com investimentos prioritários, Governo leva mais qualidade de vida à população de Inocência

A atuação do Governo do Estado nos municípios com investimentos em áreas consideradas prioritárias tem feito a diferença na vida da população. Com economia baseada nas atividades da pecuária e de reflorestamento, Inocência recebeu mais de R$ 27,7 milhões nos últimos cinco anos.

Na infraestrutura, por exemplo, a participação efetiva da atual gestão foi fundamental para a melhoria das principais vias urbanas da cidade, com recapeamento, pavimentação e drenagem. A MS 316 recebeu cascalhamento em 85,4 quilômetros de sua extensão.

Na área da habitação a união de esforços possibilitou moradia digna para 119 famílias nas áreas urbana e rural da cidade. Dez títulos de regularização fundiária estão em andamento.

Também foram realizadas ações voltadas à modernização da estrutura de atendimento nas escolas da rede estadual, como reforma e melhoria das unidades. Através do MS Mais Seguro foram entregues três novas viaturas, além de munição, materiais e equipamentos.

O Governo do Estado também viabilizou R$ 8,5 milhões em recursos do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e R$ 1 milhão do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe) para estimular a geração de mais empregos no município.

Na área de saneamento já foram investidos R$ 6,2 milhões. Investimentos primordiais para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), execução da rede de distribuição de água e ligação nas unidades domiciliares, além da estruturação e realização de melhorias. Outros R$ 6,8 milhões serão aplicados na execução de 17.726 metros de rede coletora de esgoto, 1.440 ligações domiciliares de esgoto e construção de quatro elevatórias através do Avançar Cidades.

Mireli Obando, Subcom

Fotos: Saul Schramm