Com investimentos do Estado, Itaquiraí entrega moradias e estimula geração de empregos

A presença do Governo do Estado nos municípios de Mato Grosso do Sul tem melhorado a qualidade de vida da população de Itaquiraí. Os investimentos atendem as áreas prioritárias e somam R$ 45 milhões na cidade.

Na infraestrutura rodovias vicinais foram recuperadas e vias urbanas receberam nova pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, com investimentos de R$ 13,1 milhões.

Na habitação, 193 famílias receberam as chaves da casa própria e 71 lotes urbanizados foram entregues. Outras 90 casas estão em fase de execução de obra e 55 lotes urbanizados em andamento. Os investimentos em moradia somam R$ 13.8 milhões.

As obras em saneamento no município somam R$ 2,3 milhões. Os investimentos incluem ativação de poço tubular profundo, compra de equipamentos e execução de rede de distribuição de água e ligações domiciliares na cidade.

O Governo do Estado também viabilizou R$ 1,3 milhão em recursos do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e outros R$ 1,3 milhão do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe). Incentivos fiscais foram liberados para estimular a geração de empregos no município.

Mireli Obando, Subcom

Fotos: Saul Schramm