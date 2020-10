Com investimento do Estado, Batayporã conquista asfalto em bairros e central de vendas da agricultura familiar

Com 11,3 mil habitantes (IBGE 2020), o município de Batayporã recebe do Governo do Estado importantes investimentos que melhoram a qualidade de vida das pessoas e dão mais dignidade à população. São quase R$ 60 milhões aplicados na cidade desde 2015, ano que teve início o governo de Reinaldo Azambuja. Quem passa pela cidade vê que os investimentos estaduais vão da revitalização de ruas à construção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar.

“Uma das principais características de nosso governo é o municipalismo. Definimos investimentos para as 79 cidades de Mato Grosso do Sul de acordo com as demandas locais, que vêm das pessoas. Dessa forma, fizemos em Batayporã, como em todos os municípios, escolhas que atendem os anseios da população”, diz o governador Reinaldo Azambuja ao comemorar os 43 anos do Estado, celebrados em 11 de outubro.

A revitalização da MS-276 entre Batayporã e Anaurilândia, com R$ 33 milhões, transformou a paisagem da área rural das duas cidades, além de ter dado mais segurança e conforto para usuários do trânsito no local. A obra do Estado ainda contribui com a produção agropecuária da região, pois a rodovia com pavimento novo diminuiu os custos do frete do escoamento.

Batayporã ainda recebeu várias obras de infraestrutura urbana, como o recapeamento das avenidas Antonio Spinosa Mustafá e Brasil; e das ruas Alagoas, Ataliba Ramos, José Antônio Mourão, Jovino Pinheiro, Luis Antonio da Silva, Paraná, Pascoal José Silva e Sergipe. Todo o investimento nessas vias públicas ultrapassa R$ 1,4 milhão.

Em outros contratos, que chegam a R$ 1 milhão, o Estado fez obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais ruas Antonio Nunes da Costa, Gilberto Moreira e José Henrique Ens. Agora, o Governo trabalha nas obras de pavimentação e drenagem de águas da chuva na Avenida Pedro Liberto da Rocha (R$ 595 mil) que estão 64% concluídas e devem ser finalizada nos próximos meses.

Pela Sanesul, R$ 9,2 milhões em obras concluídas melhoraram a cobertura de coleta e tratamento de esgoto em Batayporã, assim como modernizaram os serviços de distribuição de água. Na área rural, o Estado construiu e entregou uma ponte de concreto armado sobre o Rio Samambaia. A estrutura foi erguida com R$ 1,6 milhão do Fundersul.

Proprietário há 16 anos de uma oficina na esquina da Lagoa do Sapo, José Roberto Leite viu a rua na frente do seu estabelecimento recapeada e também a colocação de uma tubulação para evitar as enchentes constantes na região.

“O asfalto aqui ficou bom, mas o maior problema são os alagamentos. Quando chove, em 30 minutos aqui alaga tudo. É um problema antigo e que eu espero que seja resolvido. Eu tinha até uma canoa aqui por conta disso”, contou José.

Agricultura familiar

Atividade econômica de grande impacto em Batayporã, a agricultura familiar foi valorizada pelo Governo do Estado com a construção de uma central de comercialização de produtos - um moderno espaço com 274,95 m² de área construída e dividida em 16 boxes, pátio calçado, banheiros e um ambiente protegido da chuva e incidência direta do sol.

Localizado na Avenida Brasil, o Centro de Comercialização beneficia diretamente 25 produtores hortifrutigranjeiros. O espaço foi construído com R$ 203 mil de investimentos - fruto de convênio entre a Prefeitura de Batayporã com o Governo do Estado e emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet.

Texto: Bruno Chaves e Paulo Fernandes, Subcom

Fotos: Edemir Rodrigues