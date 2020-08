Com inovação e sustentabilidade, bombeiros desenvolvem suporte para ferramentas de salvamento

Dessa forma não tem atrito, não desgasta o corpo dessas ferramentas. - (Foto: Corpo de Bombeiros)

Inovação e sustentabilidade no serviço público são características que melhoram a prestação de serviço à população. Utilizando esses conceitos, militares do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul desenvolveram suportes para viaturas que dão mais segurança no transporte de ferramentas de desencarceramento.

Na linguagem militar, o desencarceramento é o nome dado à operação de salvamento de vítimas presas em ferragens de automóveis, aeronaves ou qualquer outro ambiente com estrutura metálica. Nesse tipo de missão é necessário utilizar ferramentas que cortem essas estruturas.

Como essas ferramentas precisam de cuidados específicos, o Centro de Suprimento e Manutenção (CSM) do Corpo de Bombeiros desenvolveu suportes que fixam os equipamentos às viaturas, prevenindo danos tanto nos instrumentos como nos veículos.

“Os suportes são confeccionados aqui mesmo. Dessa forma não tem atrito, não desgasta o corpo dessas ferramentas. O alumínio tem uma espessura de três milímetros, é moldado e a ferramenta fica fixa ao suporte”, destaca o subtenente Flávio Aparecido João.

Outro aspecto destacado pelos militares é a questão ambiental. "Todos suportes são produzidos com material reaproveitado, evidenciando assim a preocupação da Corporação com a sustentabilidade ambiental", destaca os bombeiros.

Confira no vídeo mais detalhes: