Com heliponto, nova sede do DOF consolida trabalho da melhor polícia de fronteira do Brasil

As obras de construção da nova sede do Departamento de Operações de Fronteiras (DOF) em Dourados começam na semana que vem. Neste sábado (12), o governador Reinaldo Azambuja autorizou o início do empreendimento e pediu agilidade no trabalho. “Todo o dinheiro está depositado em conta. Queremos acelerar ao máximo a construção para termos esse prédio pronto em um ano”, afirmou ele.

Serão R$ 5,1 milhões investidos em um prédio de 1.434 metros quadrados. Elaborado pela segurança pública, o projeto da unidade contempla salas de treinamento, inteligência e logística, além de um heliponto e uma área específica para depósito de veículos apreendidos do tráfico. A construção materializa um sonho de mais de 30 anos e consolida o trabalho da melhor polícia de fronteira do Brasil.

“A sede atual ficou pequena. Ela tem mais de 25 anos. Como a área de atuação do DOF aumentou desse tempo para cá, precisávamos de um complexo moderno para atender toda a demanda”, explicou Reinaldo Azambuja.

Segundo o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, o DOF se tornou case de sucesso no País e merece uma estruturação à altura. “Com um modelo de integração junto a Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), prestamos o melhor serviço para Mato Grosso do Sul e resto do País, já que a maioria dos grandes carregamentos de drogas e armas têm como destino estados vizinhos e até mesmo outros continentes”, completou.

Operações aéreas

Com atuação em 53 municípios do Estado, que ficam na fronteira de MS com a Bolívia e o Paraguai e na divisa do Estado com Paraná e São Paulo, o DOF planeja ampliar o trabalho de repressão ao crime organizado assim que a nova sede ficar pronta. Operações áreas farão parte da rotina da unidade. Para isso, um helicóptero será comprado pelo Estado.

“Uma comissão foi montada para planejar a compra dessa aeronave, que vai atender toda a região de fronteira e a região sul do Mato Grosso do Sul. Vamos ampliar nossa capacidade operacional”, destacou o diretor o DOF, coronel Wagner Ferreira da Silva.

Desempenho para todo o Brasil

O trabalho que o DOF executa em Mato Grosso do Sul reflete nos índices de segurança de todo o Brasil. De janeiro a agosto desse ano, mais de 520 toneladas de drogas foram retiradas de circulação pelo Departamento. Só no último dia 26 de agosto, foram apreendidas 33,3 toneladas de maconha em uma única apreensão na cidade de Maracaju. A ação repercutiu em todo o País e ganhou atenção do ministro da Justiça, André Mendonça. Ele parabenizou a operação que causou prejuízo de R$ 50 milhões para o crime organizado.

Responsável pela interceptação da carga de maconha, o setor de inteligência do DOF tem reconhecimento nacional. Pelo menos duas vezes por ano, cursos de capacitação e instrução são ministrados pelo Departamento para polícias de todo o Brasil. Até policiais de outros países já foram orientados pela polícia especializada do Mato Grosso do Sul.

Autoridades

Em cerimônia restrita por causa da pandemia de coronavírus, a autorização para início das obras da nova sede do DOF contou com as presenças do vice-governador Murilo Zauith, que também é secretário estadual de Infraestrutura; dos secretários estaduais Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Geraldo Resende (Saúde); e dos deputados estaduais Coronel Davi, Marçal Filho e Zé Teixeira, além do deputado federal Luiz Ovando.