Com Governo Presente, Vicentina recebe pavimentação urbana

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Em Vicentina a pavimentação e drenagem em diversas ruas é um dos resultados do Programa Governo Presente. As obras, que ultrapassam os R$ 2,163 milhões estão em 43,9% concluídas e são realizadas nas ruas Américo Brigatti, Élcio Carlos Porto, Minervino Ribeiro da Silva, Professor Bernardo Baur, Projetada e Weimar Gonçalves Torres e no Distrito de Vila Rica. Mais R$ 700 mil deverão ser investidos por meio de convênio com a prefeitura na infraestrutura urbana do município.

O Governo de Mato Grosso do Sul também já entregou recapeamento, pavimentação e drenagem de outras vias do município e também da Vila Rica, em um investimento de R$ 1,945 milhão; além da recuperação de estradas vicinais, no valor de R$ 1,475 milhão.

E as mudanças não param por aí. No município 200 famílias já foram contempladas com a casa própria, nos loteamento Altos do Barreirão I e II. As casa possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro, forro PVC, sistema de aquecimento solar, totalizando 43,54 metros quadrados de construção. A infraestrutura externa conta com pavimentação asfáltica, iluminação pública e drenagem. O investimento foi de R$ 13 milhões, sendo R$ 1,899 milhão de contrapartida do Governo do Estado. Além disso, mais 10 casas estão em construção pelo Programa Nacional de Habitação Rural. A obra está em 89,19% e a previsão de entrega é março de 2021.

