Com estoque em estado crítico Hemosul convoca doadores de sangue dos tipos A+, O- e O+

O Hemocentro coordenador de Mato Grosso do Sul está em estado emergência para três tipos sanguíneos. Nesta quinta-feira (17) os estoques de O- estavam em 21%, O+ em 14%, e A+ em 8%. A convocação é para doadores que possam contribuir para reabastecimento do estoque essencial para atender a demanda do Estado e salvar vidas.

Para doar os voluntários devem procurar uma unidade de coleta, na Capital ou no interior do Estado. Vale ressaltar que a instituição adotou todas as medidas para prevenir o contágio pelo novo coronavírus. O agendamento é uma alternativa para quem preferir se programar. As doações espontâneas e de outros tipos sanguíneos também são bem-vindas.

O Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, na Capital. O atendimento de segunda à sexta-feira é das 7h às 17h, e aos sábados de 7h às 12h. A cada 1° sábado do mês o atendimento é das 7h às 17h. Também é possível doar nas unidades do Hemosul de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. Confira aqui os endereços e horários de atendimento.

Critérios para a doação de sangue em Mato Grosso do Sul podem ser conferidos no site do Hemosul .

Do Mesmo Sangue

Ontem (16) o Hemosul celebrou a meta de 5 mil bolsas de sangue arrecadas com a campanha Do Mesmo Sangue que teve início no dia 5 de agosto. A iniciativa visava estimular a doação de sangue e a cada 1 mil bolsas uma parte da arara vermelha do Monumento das Araras na Capital seria pintada.

Com a meta final alcançada, o encerramento da campanha e pintura da última parte do monumento será nesta sexta-feira (18) pelas mãos do artista plástico e autor da obra Cleir Ávila.

Para o Hemosul, a campanha em parceria com o Sicredi e Sectur foi de grande importância para auxiliar no enfrentamento desse período que se agrava pelo tempo seco que provoca doenças respiratórias. A unidade reforça ainda, que o desafio de manter os estoques estratégicos dentro da normalidade continua e que a participação de doadores é fundamental para salvar