Com casos de Covid-19 em alta, toque de recolher é prorrogado pela 2ª vez

Polícia Militar vai fiscalizar cumprimento do decreto que mantém proibição de circulação das 22h às 5h

O avanço da pandemia mundial do coronavírus SARS-CoV-2 fez o Governo do Estado prorrogar, pela segunda vez, o toque de recolher por mais 15 dias em Mato Grosso do Sul.

A proibição de circulação de pessoas permanece das 22 horas às 5 horas, salvo em razão de trabalho, emergência médica ou urgência inadiável.

O Decreto do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de Saúde, Geraldo Resende, entra em vigor no dia 10 de janeiro (domingo), e pode ser conferido no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (8).

A decisão vale para todo o Estado e não impede que os municípios fixem toque de recolher com horários ainda mais rígidos.

Conforme o documento, a fiscalização do toque de recolher será feita pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e pela Vigilância Sanitária Estadual, em conjunto com as guardas e vigilâncias municipais.

Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul já tem mais de 140 mil casos confirmados da doença e 2.486 mortes.

Paulo Fernandes, Subcom

Foto: Chico Ribeiro