Com aulas ao vivo, profissionais da Fundesporte auxiliam acadêmicos da UEMS a se exercitarem

Profissionais de Educação Física da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) oferecem videoaulas gratuitas com dicas de atividades físicas e orientações a acadêmicos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Unidade Campo Grande. O conteúdo é ao vivo e objetiva estimular uma rotina saudável, por meio de exercícios físicos aos alunos.

As aulas, ministradas pelos professores Ingrid Clavico e Thiago Vargas, acontecem todas as terças e quintas-feiras, com início às 17h15 e duração de 40 a 50 minutos. O link de acesso à transmissão ao vivo é disponibilizado em grupo no aplicativo WhatsApp aos acadêmicos cadastrados.

“A Fundesporte tem conseguido atingir um público diversificado ao longo desses anos, de crianças a idosos, oferecendo principalmente bem-estar e qualidade de vida. Essa parceria com a UEMS só vem a contribuir na melhora do desempenho das atividades diárias e na concentração nos estudos aos estudantes, por meio da atividade física, especialmente no período de pandemia”, salienta o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

Nas videoaulas, o treinamento funcional é ofertado com exercícios de prancha, agachamento, flexão de braço, polichinelo, pular corda, entre outros. “Trabalhamos a atividade funcional com movimentos que utilizam o próprio peso do corpo do participante, sem a necessidade de equipamentos. Percebemos que os alunos estão motivados e gostando bastante das aulas”, destaca o professor Thiago Vargas.

Segundo a profissional de educação física Ingrid Clavico, o treinamento funcional proporciona maior flexibilidade ao corpo, equilíbrio, coordenação, força, melhora da postura e da capacidade respiratória, além de atuar na prevenção de doenças cardiorrespiratórias.

Ainda dá tempo de se inscrever. Os acadêmicos interessados devem enviar e-mail para sae.cg@uems.br informando o interesse em se cadastrar para participar das aulas e ser adicionado ao grupo do WhatsApp. Mais informações pelo telefone (67) 3901-4621.