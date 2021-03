Com atendimento suspenso na Capital, Funtrab orienta uso de canais digitais de atendimento

Fundação do Trabalho (Funtrab) - (Foto: Divulgação)

Começa a valer nesta quinta-feira (18) a suspensão dos atendimentos presenciais na Fundação do Trabalho (Funtrab) em Campo Grande. A medida foi adotada em razão do avanço da pandemia do coronavírus e tem objetivo de auxiliar na redução do contágio da doença no Estado.

Evitar o deslocamento e evitar a concentração de pessoas na unidade, garante a segurança dos trabalhadores e também dos agentes públicos. A suspensão do atendimento presencial vale até sexta-feira, 26 de março.

A Funtrab reforça que a decisão é valida apenas para Campo Grande, e que as 32 agências da “Casa do Trabalhador” no interior do Estado irão funcionar normalmente.

Neste período os servidores seguirão trabalhando em Regime Excepcional de Teletrabalho conforme prevê o decreto Estadual nº15.632, de 09 de março de 2021. Essa medida regulariza e dá condições aos servidores de prestarem os serviços remotamente e sem prejuízo ao serviço público publicado por meio da Portaria Funtrab/MS Normativa nº03. A suspensão é passível de prorrogação, caso haja necessidade.

Vagas de emprego – Para quem já se cadastrou na Rede SINE do Ministério do Trabalho e baixou o aplicativo SINE Fácil, terá acesso a diversos serviços do SINE. Pesquise e concorra a vagas de emprego. Acesse o passo-a-passo para obter mais informações: https://empregabrasil.mte.gov.br/passo-a-passo.

Carteira de Trabalho Digital – Basta baixar gratuitamente o aplicativo na loja virtual (Apple Store da Apple e no Play Store do Android). Ou acessar via Web, por meio do link https://servicos.mte.gov.br/ . E quem já tem cadastro no sistema acesso.gov.br, basta usar seu login e senha de acesso no App Carteira de Trabalho Digital. A novidade traz inicialmente como benefícios a agilidade na solicitação do documento, acesso à informação de Qualificação Civil e de Contratos de trabalho através da integração de diversos bancos de dados do governo federal.

Seguro-Desemprego - Baixar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Assim que receber a documentação, 7 dias após a dispensa para encaminhar o Seguro-Desemprego, o trabalhador pode acessar o Portal Emprega Brasil (servicos.mte.gov.br) e clicar em “Quero me cadastrar”, basta ir em “Já tenho um cadastro” e informar a senha de acesso.

Quem ainda não é registrado deve digitar dados pessoais, como CPF, nome e telefone, e responder a algumas perguntas sobre a vida laboral e previdenciária.

Uma vez com acesso à conta, é preciso clicar em “Solicitar Seguro-Desemprego” e informar o número do requerimento que está no comunicado de dispensa. Em seguida, confirmar a solicitação e obter um comprovante ao final do processo.

Agendamento de atendimento - A Funtrab disponibiliza agendamento por meio do App “MS Contrata+ para Trabalhadores” em Campo Grande. Com esse recurso, o trabalhador poderá agendar o atendimento.

Para baixar o aplicativo no aparelho de telefone, basta pesquisar "MS Contrata+ para Trabalhadores" nas lojas virtuais, e fazer o download.