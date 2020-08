Com ares de cidade, Aero Rancho tem asfalto novo, apartamentos e arena esportiva

Bairro mais populoso de Campo Grande, o Aero Rancho tem ares de uma verdadeira cidade. Lá tem tudo o que é preciso para o dia a dia: lojas, padarias, supermercados, bancos, escolas e posto de saúde. A região tem toda estrutura para atender a população, mas ainda precisa de melhorias na infraestrutura para ampliar a qualidade de vida de quem vive ali.

E é por isso que o Governo do Estado investe R$ 18,3 milhões em obras de asfalto e moradias no bairro. Com recursos estaduais e de parlamentares federais, mais de 20 quilômetros de pavimento e de sistemas de drenagem de águas das chuvas foram construídos no Aero Rancho nos últimos cinco anos e meio, ou estão em construção.

Presidente do bairro, Nilson Ferreira de Oliveira, de 49 anos, destaca que a região conquistou do poder público vários benefícios nos últimos anos. O asfalto está entre eles. Mas também há a construção dos 448 apartamentos dos residenciais Aero Rancho 7 e 8 e a construção da Arena Buracão, uma praça esportiva com campo de futebol.

“Essas melhorias trazem valorização para nosso bairro. Nossos próprios imóveis valem muito mais”, avalia. Para ele, tudo é reflexo do trabalho desempenhado pela Associação de Moradores, que é porta-voz da comunidade junto ao poder público. “Eu acredito na minha comunidade (...) e estamos colhendo os frutos do nosso trabalho”, diz.

Arena Buracão

Escolher onde investir dinheiro público é um dos principais desafios de qualquer governo, seja ele federal, estadual ou municipal. E na gestão do governador Reinaldo Azambuja, essa decisão é tomada de acordo com as necessidades da população. Por isso, o Estado escolheu investir recursos públicos na construção da Arena Buracão no Aero Rancho.

O espaço já é tradicional no bairro e reúne milhares de pessoas em atividades esportivas. Há mais de 20 anos elas esperam pela estruturação do local que já reuniu mais de duas mil pessoas em um único jogo de futebol. “Os investimentos têm que chegar nesses lugares para transformar realidades e melhorar a vida da população”, avalia o governador.

A Arena Buracão será construída em uma área de 6,3 mil m² entre as ruas Independente, Venezuela e Álvares de Azevedo. Além do campo de futebol com arquibancada e refletores, o espaço terá alambrado, pista de caminhadas, estação de ginástica, academia ao ar livre, playground e até um espaço para brincadeiras lúdicas, daquelas jogadas com desenhos no piso.

A construção do local pertence ao pacote de R$ 1,7 milhão para duas praças esportivas na Capital - uma no Aero Rancho e outra no núcleo industrial Indubrasil. Os recursos são estaduais e de emenda parlamentar federal do deputado Beto Pereira. "É um sonho que vai se tornar realidade. Sempre foi o desejo dos moradores”, conta Nilsão do Aero Rancho.

Bairro mais populoso

Há anos que os jornais noticiam que o Aero Rancho é o bairro mais populoso de Campo Grande. E ele é mesmo, de acordo com números oficiais de 2010 - os mais recentes. Naquele ano, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) fez o último censo demográfico no Brasil, que revelou que o bairro possuía 36.057 moradores.

Levantamento mais recente da Prefeitura de Campo Grande, o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de 2015, mostrou que o Aero Rancho continua liderando a lista dos bairros mais populosos da cidade. Com 45.902 moradores, o bairro está na frente do Santo Amaro (22.926 pessoas), Moreninhas (22.874) e Vila Nasser (20.297).

