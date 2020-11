Com apoio do FAC, primeira edição do "Drive Thru da Reciclagem" arrecada mais de 4 toneladas de lixo

Este ano, devido a pandemia da Covid-19, a coleta teve que ser diferente, no formato drive thru - (Foto: Divulgação/PMCG)

Promovida pelo Instituto Lixo Zero Brasil, com apoio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), a primeira edição do Drive Thru da Reciclagem, que aconteceu no mês passado durante a Semana Lixo Zero, em Campo Grande, arrecadou mais de quatro toneladas de resíduos e evitou a contaminação de 200 milhões de litros de água. O objetivo da ação foi chamar a atenção das pessoas para uma mudança de comportamento voltada para a sustentabilidade.

Este ano, devido a pandemia da Covid-19, a coleta teve que ser diferente, no formato drive thru. Nos altos da Afonso Pena, em frente ao Aquário do Pantanal, as tendas dos coletores ficaram distribuídas dentro do estacionamento. O condutor descartava os resíduos sem precisar descer do carro, evitando aglomeração e contato com pessoas e outros objetos. Em troca, ganhava uma muda de árvore frutífera.

Para Tatiana Trad, primeira-dama de Campo Grande e presidente da Comissão Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), é importante atrair a população para junto dessas ações.

“Acreditamos na transformação da sociedade a partir da base, a partir das pessoas que moram no município e são os principais atores que nos ajudam a desenvolver políticas públicas. A participação de toda comunidade é de grande relevância. Queremos deixar um legado e acredito que no futuro vamos falar de lixo de uma forma bem diferente, com mais consciência”.

Em três dias de coleta foram descartados ainda 200 litros de óleo de cozinha usado, o que evitou a contaminação de 200 milhões de litros de água caso o descarte fosse feito de forma inadequada. “Nosso foco é preservar água junto com o descarte correto. Acho que esse é o início de uma mudança de comportamento, de hábito, para entrarmos na educação ambiental e no consumo responsável. Me sinto contente com o resultado efetuado”, avalia a gestora do primeiro drive thru em Campo Grande e embaixadora do Semana Lixo Zero no Brasil, Ana Cristina Franzoloso.

“O evento superou nossas expectativas. Foi um desafio muito grande. Com o apoio da Prefeitura alavanquei essa ação, que tinha como proposta inicial fazer com que as pessoas saíssem de casa e levassem seu lixo reciclável para o descarte correto. Foi positivo ver as pessoas comparecerem”, concluiu Ana.

Além de óleo e remédio também foram arrecadados 224 quilos de pilhas e baterias, 173 quilos de lâmpadas, uma tonelada de papel e plástico, quase três toneladas de eletrônicos e 570 quilos de tecidos.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Em 2017, Campo Grande aderiu a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, subscrita pela República Federativa do Brasil, que visa promover mudanças positivas no mundo do futuro.

Esses objetivos representam planos que todos os Estados-membros da ONU devem seguir para atingir alguns objetivos. Dentre eles destacam-se: erradicação da pobreza, promoção da prosperidade e bem-estar geral, proteção do meio ambiente e mitigação das mudanças climáticas.

A campanha da reciclagem cumpre os objetivos 6 (água potável e saneamento: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos) e 12 (Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis). Ao todo, são 17 objetivos que compõem os ODS atualmente.