Com a construção civil em alta, Funtrab disponibiliza 78 vagas na Capital - ( Foto: Edemir Rodrigues )

A construção civil é um dos setores que gerou muitos empregos em 2020, mesmo no período da pandemia, e nesse início de 2021 o setor tem gerado diversas oportunidades. A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) está com 78 vagas para várias funções para atender as demandas das empresas do setor de obras na Capital.

Cabe ressaltar que o Governo do Estado, no mês der março do ano passado adotou, juntamente com o Sinduscon-MS (Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Grosso do Sul), protocolos de biossegurança, com o objetivo de manter as atividades sem prejuízo à saúde dos trabalhadores nesse período de medidas de prevenção a Covid-19.

Segue a lista de vagas:

Acabador de mármore (1 vaga) - com exigência de experiência e ensino fundamental incompleto; o salário oferecido é R$1.500,00 e vale-transporte.

Ajudante de obras (7 vagas) – precisa ter experiência e não há exigência de escolaridade; o salário oferecido é de R$1.100,00, vale-alimentação (R$ 180,00) e vale-transporte (R$ 8,40 por dia).

Carpinteiro de obras (7) – com experiência e sem exigência de escolaridade, salário R$1.475,00, vale-transporte e almoço no local.

Encarregado de carpintaria (1) – com experiência e sem exigência de escolaridade; salário de R$ 2.060 e vale-transporte.

Montador de mármore (1) – com experiência e ensino fundamental incompleto; salário é R$1.500,00 e vale-transporte.

Servente de obras (26) – com experiência e ensino fundamental, o salário oferecido é R$1.100,00, acrescidos de benefícios.

Pedreiro (30) – com experiência e ensino fundamental incompleto, o salário oferecido é R$ 1.475, 00, acrescidos de benefícios (alimentação e produtividade).

Pedreiro de acabamento (4) – com experiência e o ensino fundamental, o salário oferecido é R$ 2.000,00, acrescidos de vale-transporte e almoço no local.

Engenheiro civil – estágio (1 vaga) - não é necessário ter experiência, as o candidato precisa estar cursando engenharia civil, o salário oferecido é R$ 1.000,00, acrescidos de vale-alimentação (R$ 12,00 por dia), e vale-transporte (R$8,40 por dia).

Como proceder

Para evitar filas e aglomerações a Funeral disponibilizou o aplicativo para agendamento de atendimento. Baixe no celular o aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”. Eis os links para download do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”:

IOS

Android

Posteriormente, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.