Com 543 exames positivos em 24 horas, Estado chega a 84.159 casos confirmados de coronavírus

“A doença continua e as nossas precauções devem se manter contínuas”. O alerta é da secretária adjunta de Estado de Saúde (SES), Christine Maymone, durante a transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo do Estado desta sexta-feira (06) referente ao boletim epidemiológico.

A semana epidemiológica contabiliza 1815 casos confirmados de coronavírus, em apenas 24 horas 543 exames deram positivos e, com isso, do início da pandemia até agora 84.159 pessoas foram infectadas pela doença.

O boletim epidemiológico mostra que em 24 horas houve o registro de cinco óbitos pela doença, com total 1.634 mortes. Deste total, 42,7% eram residentes da Capital, ou seja, 697 mortes, na sequência Corumbá, com 162 mortes e Dourados, com 111 óbitos.

Em recuperação, 3.557 pessoas estão em isolamento domiciliar e 228 internadas, sendo 119 em leitos clínicos e 112 em leitos de UTI. Até o momento, 78.740 pessoas estão recuperadas da doença.

Taxa de ocupação dos leitos

Na macrorregião de Campo Grande, a taxa de ocupação é de 83% na oferta global de leitos de UTI SUS; na macrorregião de Dourados é 63%, em Três Lagoas, de 31% e em Corumbá, de 52%.

Ana Brito, Subcom

Foto: Saul Schramm