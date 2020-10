Com 36,4°C, capital paulista registra a quinta maior temperatura para outubro

Mulher caminha em rua da Vila Mariana, zona sul de São Paulo, com a ajuda de uma sombrinha para se proteger do calor - ( Foto: Estadão/Tiago Queiroz )

A cidade de São Paulo registrou temperatura máxima de 36,4°C nesta tarde de terça-feira, 6, quinta maior para outubro, superando os 35,9°C registrados na segunda-feira, 5.

Na última sexta-feira, 2, a capital paulista registrou 37,4°C, maior temperatura do ano e a segunda marca da série histórica das medições feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desde 1943, no Mirante de Santana, zona norte da cidade. O recorde de temperatura máxima na cidade ainda é do dia 17 de outubro de 2014, quando foi registrado 37,8 °C.

Com calor extremo na semana passada, entre quarta-feira, 30, e sexta-feira, a cidade registrou sequência inédita de três dias com temperatura acima de 37°C. Na quarta e na quinta, a marca ficou em 37,1°C. Na sexta-feira, 37,4°C.

Maiores temperaturas no mês de outubro de 1943 até 2020:

37,8°C 17 de outubro de 2014

37,4°C 2 de outubro de 2020

37,1°C 1° de outubro de 2020

36,6°C 31 de outubro de 2012

36,4°C 6 de outubro de 2020

36,1°C 30 de outubro de 2012

36°C 13 de outubro de 2014

35,9°C 19 de outubro de 2014, 19 de outubro de 2016 e 5 de outubro de 2020

Maiores temperaturas da história (de todos os meses) registradas entre 1943 e 2020:

37,8°C 17 de outubro de 2014

37,4°C 2 de outubro de 2020

37,1°C 30 de setembro de 2020 e 1° de outubro de 2020

37°C 20 de janeiro de 1999

36,7°C 19 de janeiro de 1999

36,7°C 21 de janeiro de 1999

36,6°C 31 de outubro de 2012

36,5°C 19 de janeiro de 2015

36,4°C 7 de fevereiro de 2014 e 6 de outubro de 2020

A causa do intenso calor que assola grande parte do território brasileiro, ainda é um persistente bloqueio atmosférico que se instalou na área central do Brasil.

Segundo o Inmet, "os ventos com movimentos de cima para baixo em níveis médios até a superfície provocam tempo quente com máximas acima dos 40°C e baixa umidade, valores inferiores a 15%, principalmente do centro para o norte do Estado de São Paulo. O calor continua muito intenso até a próxima quinta-feira, 8.

Embora os dias quentes prossigam com força, ainda com potencial de recordes entre o centro-norte de São Paulo e o nordeste do Mato Grosso do Sul, gradual aumento de umidade virá em parte dos ventos de noroeste amazônicos que começam a ficar mais úmidos nesta época do ano.

Chuva mais generalizada também está prevista a partir da próxima quinta-feira e sobretudo a partir da sexta-feira, 9, quando a umidade alcança o Centro e Sudeste do País.