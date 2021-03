Com 1,5 mil vagas, inscrição para o Vale Universidade começa nesta quarta-feira

Começa nesta quarta-feira (17) o período para inscrição no Programa Vale Universidade - (Foto: Arquivo Sedhast)

Começa nesta quarta-feira (17) o período para inscrição no Programa Vale Universidade. Gerido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), o programa do Governo do Estado, neste processo seletivo de 2021, traz mais de 1,5 mil vagas para acadêmicos de Mato Grosso do Sul.

“Sabemos que o Vale Universidade é muito aguardado pelos acadêmicos de MS. Recomendo muita atenção na hora do preenchimento dos dados para que tudo ocorra bem e cada interessado tenha seus dados enviados corretamente. O prazo está aberto e é hora de aproveitar a oportunidade”, reforça a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Desde a criação do programa até o ano passado, mais de 19 mil acadêmicos já foram habilitados nas etapas de processo seletivo, conforme dados da Superintendência de Projetos Especiais (Suproes) da Sedhast. No Vale Universidade o Governo do Estado paga até 70% do valor da mensalidade na universidade conveniada, e a instituição oferece dedução de mais 20%, totalizando 90% de incentivo, cabendo ao acadêmico os 10% restantes.

Além do benefício social, uma outra oportunidade oferecida também aos acadêmicos da Capital é o estágio, sempre realizado em instituições parceiras envolvidas com a área afim de estudo do aluno.

Dentre os requisitos exigidos pela resolução publicada a partir da página 17 do Diário Oficial do Estado (DOE/MS) 10.416, por exemplo, está que poderá se inscrever no programa o acadêmico que comprove renda individual a dois salários mínimos e meio e renda familiar mensal não superior a quatro salários mínimos, considerada a renda bruta, como também deve estar matriculado nos cursos de graduação presencial, reconhecidos nos termos da legislação vigente, mantidos por instituição de ensino superior pública ou privada, sediada no Estado de Mato Grosso do Sul e conveniada ao Programa, bem como não possuir outro curso de graduação de nível superior e ainda ter residência fixa no Estado de Mato Grosso do Sul há mais de dois anos.

Também no site da Sedhast (www.sedhast.ms.gov.br), além de realizarem a inscrição no processo seletivo, os candidatos podem acompanhar todas as publicações sobre o processo de inscrição e seleção, que segue até às 16h do dia 8 de abril. O Programa Vale Universidade visa, entre seus objetivos, dar oportunidade ao estudante universitário o aprimoramento para a sua formação profissional, mediante concessão de benefício social.