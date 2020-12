Com 13º integral pela primeira vez, professora da REE agradece pela valorização dos convocados em MS

Professora convocada da REE desde 2013, Eugênia Alexandra Blacuth de Tomicha Vera possui quase duas décadas de experiência na Educação - (Foto: Divulgação)

Na manhã desta terça-feira (01), mais de 79 mil servidores públicos de Mato Grosso do Sul contaram com o depósito do 13º salário em conta e a data se tornou um marco para a uma professora da Rede Estadual de Ensino (REE) lotada em Corumbá, no interior do Estado.

Professora convocada da REE desde 2013, Eugênia Alexandra Blacuth de Tomicha Vera possui quase duas décadas de experiência na Educação e relatou que, em sete anos como servidora pública do Estado, nunca havia se sentido tão valorizada como agora. O motivo, segundo ela, foi o depósito integral do 13º salário. Até o ano passado, os professores convocados recebiam esse vencimento diluído ao longo do ano, junto com o salário do mês.

“Quando eu acordei e vi que o 13º já tinha ‘saído’, foi uma alegria imensa. Desde 2013, foi a primeira vez que eu recebi de maneira integral, como todos os outros servidores [efetivos] já recebiam. É um sentimento de pertencimento, de gratidão. Finalmente alguém pensou nos convocados”, disse a professora.

Emocionada, ela salientou que o recebimento é mais do que uma questão financeira. “É também um valor social, moral, emocional. É um conjunto. Posso olhar para minha casa e ver que semana que vem eu vou poder fazer uma matrícula em um curso para a minha filha de 13 anos, por exemplo. É um conjunto de situações que interferem intimamente na vida de uma pessoa... de uma família”, destacou.

Com experiência como professora da sala de recursos na EE Júlia Gonçalves Passarinho no primeiro ano de atuação na REE, Eugênia foi para o núcleo de Educação Especial já no ano seguinte, em 2014. Hoje, ela segue como profissional convocada e atua como técnica do núcleo de Educação Especial, na Coordenadoria Regional de Educação de Corumbá.

Satisfeita com o final de ano e cheia de planos, ela se mostrou agradecida e motivada pela valorização. “Graças à ajuda de um amigo, pude enviar um agradecimento para o deputado Barbosinha, que foi um dos responsáveis por essa mudança na nossa forma de contratação, mas estendo o agradecimento também à secretária Cecilia e ao governador Reinaldo Azambuja, que fazem um trabalho fundamental para a valorização dos convocados do nosso Estado”, concluiu.