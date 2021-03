Colações Virtuais UEMS 2021 formam novos profissionais

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) - (Foto: Gov MS )

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) deu início, desde o dia 8 de março, às cerimônias de Colação de Grau em 2021 em formato remoto, dentro do cenário da Covid-19 no Estado. A Unidade Universitária de Dourados abriu o calendário de formaturas virtuais, tendo formado um total de 164 novos profissionais nos seguintes cursos: Direito e Engenharia Ambiental (colação realizada no dia 8), Letras - Português/Espanhol e Letras Português/Inglês, Pedagogia, Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química (colação realizada no dia 10) e Turismo, Química Industrial, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia Física e Ciências Biológicas (colação realizada no dia 12).

As cerimônias foram realizadas por sistema de webconferência com a presença de todos os formandos, nos respectivos dias de suas realizações. Foram consideradas, durante as transmissões, a Portaria UEMS nº 018/2020, sobre as medidas de proteção para o enfrentamento da urgência e emergência em saúde pública decorrente da Covid-19; a Resolução CEPE/UEMS nº 2.153, que dispõe sobre a retomada das atividades acadêmicas remotas emergenciais na UEMS no período de estado de pandemia da Covid-19; e a Instrução Normativa RTR/UEMS 001/2021 que regulamenta os procedimentos administrativos para as Colações de Grau por videoconferência aos acadêmicos concluintes dos cursos de graduação da UEMS no segundo semestre do ano letivo de 2020, conforme resolução CEPE/UEMS nº 2.271 de 8 de janeiro de 2021.

Acima, a Colação de Grau Virtual da turma de Enfermagem em 11 de fevereiro. Abaixo as imagens da Cerimônia das Turmas de Direito e Engenharia Ambiental e Sanitária, ocorrida no dia 08 de março

"Em 2021, as cerimônias de colação de grau da UEMS ocorrem, exclusivamente, em formato remoto. Se iniciaram no dia 8 de março e se estendem até o dia 23 de abril. Todas as colações estão sendo transmitidas pelo canal Oficial da UEMS no Youtube. Estão sendo formados a média de 20 formandos por curso, totalizando mais 1.000 (mil) profissionais formados neste período. As cerimônias tem sido acompanhadas virtualmente por familiares e amigos dos formandos, que se emocionam nas transmissões virtuais", informa o técnico responsável pela Assessoria de Cerimonial da UEMS, Robson Toledo.

Durante as transmissões das cerimônias, a reitora em exercício da UEMS, profa. Dra. Celi Correa Neres, fez questão de parabenizar os formandos e formandas dos cursos de bacharelado e licenciatura da UEMS de Dourados, mais especificamente, no cenário do ensino online imposto pela pandemia. "Nossa Universidade os parabeniza e reconhemos que a realidade das aulas remotas não foi fácil. Tivemos de nos adaptar e superar desafios. Mas todos vocês venceram e isso é motivo de orgulho. Sei que essa conquista tem um valor especial a todos e todas", lembrou Celi em seus discursos nas formaturas virtuais.

Dentro da realidade imposta pelo vírus Sars-Cov-2, novos profissionais formados expressam o sentimento de dever cumprido, após se formarem em suas áreas de conhecimento. Uma das egressas que integralizou sua grade curricular no curso de Letras - Português/Inglês da Unidade de Dourados e concluiu sua graduação nestas cerimônias foi nova licenciada, Amanda Tiemi Romero Ogima, de 21 anos. "Ao finalizar essa etapa, sinto-me feliz, mas também, um pouco triste. O útlimo ano foi particularmente muito difícil, por conta da perda de pessoas queridas, vivi o luto, adoeci e, também, vi outras pessoas adoecendo. Constatei colegas que precisaram interromper o curso. Mas, prossegui, apesar do medo. Foi preciso aprender e viver celebrando pequenas vitórias. Apesar da dificuldade, me sinto orgulhosa e grata por concluir minha licenciatura na UEMS. Agradeço aqui a todos que me apoiaram nesse processo: família, amigos e professores", relata Amanda.

Outro novo profissional que integrou as cerimônias virtuais, o bacharel do curso de Direito da UEMS de Dourados, Ícaro de Oliveira Alves, de 22 anos, também relata suas impressões sobre este período de adaptação de aulas não-presenciais. "O ano de 2020 foi cheio de desafios, mas o principal deles foi terminar a graduação durante a Pandemia. Agradeço o apoio da minha família e da UEMS, em especial aos professores que não mediram esforços para se adaptarem ao novo formato de ensino", finaliza Ícaro.

As Cerimônias de Colação de Grau Virtuais da UEMS 2021 são planejadas e conduzidas pelos membros da Assessoria de Cerimonial, técnicos Robson Toledo e Simone Rocha, com o apoio de equipe da Diretoria de Educação a Distância (DED), Ana Paula Correia e Luciana Vincenzi. As transmissões ainda contam com o suporte do técnico Breno Augusto. Abaixo segue a equipe num momento de testes antes das transmissões oficiais.