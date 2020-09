Clima ameno se despede de MS no segundo dia da primavera

O clima ameno registrado desde o início da semana em Mato Grosso do Sul se despede nesta quarta-feira (23), segundo dia da Primavera.

Em todas as regiões do Estado, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com as temperaturas variando entre 16 °C a 35 °C.

A previsão é do Cemtec-MS, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul.

A noite, pequenas pancadas de chuvas de até 3 mm podem cair nas cidades do Norte: Alcinópolis, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes e Sonora.

Conforme a matemática do tempo, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água que se acumula sobre uma superfície de 1 metro quadrado.

Ventos fracos e moderados vão ser registrados em todo o Estado ao longo do dia.

Confira abaixo no mapa as temperaturas máximas e mínimas para algumas cidades de MS.

Texto: Bruno Chaves, Subcom

Foto: Chico Ribeiro