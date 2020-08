Classificação final do processo seletivo de técnicos de enfermagem e laboratório é publicada

Nesta segunda-feira (24), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou o resultado final do processo seletivo simplificado para contratação de técnico de laboratório e de enfermagem para atuação em atividades relacionadas à vigilância em saúde.

O edital apresenta a classificação dos candidatos aprovados por função, estabelecida a partir da somatória dos pontos obtidos na Avaliação Curricular, em ordem decrescente de pontuação e em ordem crescente de classificação.

São oferecidas no processo seletivo seis vagas para técnico de laboratório e duas vagas para técnico de enfermagem, ambas para atuação no município de Campo Grande, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.182,92.

A próxima etapa do processo seletivo será a convocação dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas oferecidas, para apresentação de documentos, comprovação de requisitos e contratação.

Para conferir a relação completa de classificação do processo seletivo, acesse as páginas 49 a 51 da edição nº 10.261 do Diário Oficial do Estado.

Ana Letícia Gaúna, SAD