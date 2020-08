Ciência e Tecnologia para ouvir: Biotacast promove interfaces da biodiversidade de Mato Grosso do Sul

Há dez anos Mato Grosso do Sul criou o Biota MS. Pioneiro, programa voltado à ciência, tecnologia e inovação, integra uma rede de instituições que compartilham pesquisas e conhecimentos que tenham foco na biodiversidade do Estado.

Visando romper as fronteiras da linguagem científica surgiu o Biotacast. A ferramenta nasceu da necessidade de dialogar não apenas com a comunidade científica, mas com a sociedade em geral por meio de podcasts, mostrando a conexão da biodiversidade com temas do cotidiano, como explica o secretário executivo do Biota MS, Fábio de Oliveira Roque.

“A palavra chave é interface. Como a biodiversidade se comunica e faz interface com outras áreas de conhecimento, principalmente aquelas com perspectivas e desdobramentos aplicados no Estado”, destaca.

Cada novo episódio terá pesquisadores, especialistas, cientistas e convidados com abordagem de temas que relacionem a biodiversidade com economia, saúde, agricultura, educação, comunicação, empreendedorismo e assuntos diversos.

Dois episódios já estão disponíveis. O primeiro deles fala sobre o Programa Biota MS e como ele tem contribuído para colocar Mato Grosso do Sul em posição de destaque no cenário nacional nas pautas de biodiversidade e bioeconomia. O segundo aborda a Economia Criativa, Empreendedorismo e Biodiversidade.

O Biotacast é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) através da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect), em parceria com diversas instituições de ensino e pesquisa, além de organizações não governamentais e da iniciativa privada do Estado.

O conteúdo está disponível e pode ser acessado nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Google Podcasts, Breaker, PocketCasts e RadioPublic.

O que são Podcasts?

Podcast é um material entregue na forma de áudio muito semelhante ao rádio. O diferencial está nos conteúdos distribuídos por episódios que ficam disponíveis para que o consumidor acesse a qualquer tempo, e ouça quantas vezes quiser.

Com o avanço do uso de smartphones e dispositivos móveis no Brasil, a produção e o consumo de podcasts tem aumentado a cada ano. Estudo feito com dados de diversos serviços de streaming disponíveis mostram que o consumo de podcasts no Brasil cresceu 67% em 2019.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Divulgação