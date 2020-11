Cidade do Natal não funcionará neste ano na Capital

Lugar, reservado para evento natalino nos fins de ano, não abrirá em 2020 - (Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande)

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a prefeitura de Campo Grande decidiu que neste ano não haverá Cidade do Natal nos altos da av. Afonso Pena. A medida foi tomada para evitar aglomeração no local, já que eventos com muito público impulsionam o contágio pela covid-19.

Ainda segundo o executivo, para que pessoas não transitem pelo local, a Cidade do Natal será cercada de tapumes que terão desenhos com teor natalino, feitos por artistas da Capital.

Nesta quinta-feira (19), a prefeitura começou a instalar decorações natalinas pelo centro da cidade. Conforme divulgado, as iluminações serão ligadas no dia 6 de dezembro.

Os trabalhos começaram pela Avenida Afonso Pena, em frente do Parque das Nações Indígenas. Serão utilizadas mangueiras e cordões decorados com lâmpadas de LED. Na Afonso Pena, a decoração se estenderá da esquina com a Avenida Joaquim Dornelas até a Avenida dos Poetas.

O novo cenário fará parte dos canteiros centrais de três avenidas, na Rua 14 de Julho, seis rotatórias, dois entroncamentos, além da frente de alguns prédios municipais.