Cidadão poderá buscar atendimento da Junta Militar em posto instalado na Funsat

A partir de agora, o prédio da Fundação Social do Trabalho passa a abrigar um posto de atendimento da Junta de Serviço Militar, que realizará atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 13h30. A parceria busca facilitar ao cidadão o acesso aos serviços públicos.

A Junta de Serviço Militar é um órgão municipal de execução do serviço militar, sendo responsável pelo alistamento dos jovens do sexo masculino a partir do ano em que completa 18 anos, para ingressar as fileiras das forças armadas e na elaboração dos documentos pertinentes a cada situação militar.

Em alguns casos, o procedimento para a regularização da situação militar do cidadão consiste no fornecimento do CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação). Especificamente para pessoa com deficiência, o documento de dispensa equivalente é o CI (Certificado de Isenção), onde o cidadão é isento do Serviço Militar por incapacidade mental ou física, podendo exercer funções civis.

Além da oferta dos serviços na área do trabalho, a Funsat abriga um posto de atendimento do Procon (Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor).

A Funsat divulga diariamente vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). É importante ressaltar que, se o candidato não possuir cadastro, é necessário que o mesmo compareça na sede da Fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992. O horário especial de atendimento é das 07h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira.