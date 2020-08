Chuvas vão continuar e frio de 8°C vem logo em seguida

Após as chuvas e a frente fria no dia 19, chegará sobre o Sul do Estado uma massa de ar polar, provocando a queda de temperatura - (Foto: Denilson Secreta)

O final de semana foi marcado por muito vento e chuva no MS, as chuvas devem seguir até quarta-feira (19) de acordo com o meteorologista Natálio Abrão.

Ainda segundo Natálio, a intensidade das chuvas se deve devido o encontro da massa de ar quente que estava no Estado, com as variações de umidade e temperatura do sistema frontal, isso fez com que tivesse na noite de sábado (14) rajadas de ventos com 55 km/h, principalmente na região de Aquidauna, Maracaju e parte da cidade de Dourados.

Após as chuvas e a frente fria no dia 19, chegará sobre o Sul do Estado uma massa de ar polar, provocando a queda de temperatura, fazendo com que Campo Grande registre no dia 21 temperatura mínima de 8°C e no Sul do Estado entre 5°C e 4°C.