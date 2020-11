Chuvas vão continuar até fim do mês de novembro em diversas regiões de MS

A chuva derrubou árvores em Campo Grande - (Foto: Denilson Secreta)

Pelo visto as chuvas vão continuar por mais um período em Mato Grosso do Sul. O clima chuvoso vai se concentrar sobre municípios da região sudoeste, sul e central onde são esperados aproximadamente 100 milímetros acumulados ao longo do período, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec).

A recomendação é que a população tome atenção com as possíveis condições adversas como chuvas intensas, ventos fortes, raios e granizo.

As áreas de instabilidades continuam atuar em todo período, deixando céu parcialmente nublado a nublado com chuva especialmente entre a tarde e à noite em todas as regiões, associado aos cavados e termodinâmica local. As chuvas poderão se concentrar sobre municípios da região sudoeste, sul e central onde são esperados aproximadamente 100 milímetros acumulados ao longo do período.

Entre os dias 19 a 23 de novembro espera-se tempo firme com baixa expectativa de chuva e o retorno inicia a partir do dia 24 até o final do período. Os acumulados de chuva para este segundo período não são tão expressivos se comparado ao período anterior e as chuvas poderão ficar concentradas sobre a região do bolsão onde são esperados 50 milímetros acumulados. As demais áreas esperam-se até 30 milímetros de chuva até dia 26 de novembro de 2020.