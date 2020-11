Chuva está prevista para voltar a partir do dia 10 em MS

A chuva volta com tudo em MS - (Foto: Geone Bernardo)

A chuva retorna para Mato Grosso do Sul a partir do dia 10, com acumulados concentrados nas regiões do Pantanal e Bolsão em até 40 milímetro, conforme as informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS.

O clima de ar seco vai ficar no Estado até o dia 9, com céu claro a parcialmente nublado, elevação das temperaturas e queda significativa na umidade relativa do ar. A região sul poderá acumular 20 milímetros nos dois dias mencionados.

Já a partir do dia 11 as pancadas de chuvas voltam a ser frequentes e regulares ao longo do período em todas as áreas. Na região Central poderá ter o maior acumulado no período em até 100 milímetros, as demais áreas são esperadas 80 milímetros de chuva ao longo do segundo período. A princípio, não há expectativa de tempo adverso até a data.

Segundo dados de climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia, o esperado de precipitação para Estado durante o mês de novembro varia entre 150 a 200 milímetros com os maiores acumulados se concentrando nas regiões norte e nordeste do Estado, associado aos corredores de umidade e zonas de convergência que se iniciam nesta época do ano.

Muito se fala do fenômeno La Niña, e a expectativa é que o fenômeno seja forte, porém de curta duração. Conforme o modelo prognóstico climático fornecido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas poderão ficar abaixo do esperado durante os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021 em Mato Grosso do Sul.

É possível que a La Niña deverá atinja seu máximo de intensidade em dezembro ou janeiro de 2021, ou seja, durante o verão no hemisfério sul, e a partir de fevereiro e março, deverá começar a perder força e gradualmente voltar a condições de neutralidade durante o outono de 2021.